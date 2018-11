Subastaron en 234 mil euros una carta de suicidio de Baudelaire

Una carta manuscrita del poeta francés Charles Baudelaire, que escribió antes de un intento de suicidio al que sobrevivió en 1845, fue subastada en Francia por 234.000 euros, casi tres veces más que su precio estimado de salida, informó la casa de subastas Orsenat.



En la carta, adquirida por un coleccionista privado, el autor de "Las flores del mal" explicaba a su amante, la artista Jeanne Duval, los motivos que lo llevaron a intentar quitarse la vida de una puñalada a sus 24 años, aunque no tuvo éxito y sólo resultó herido.



"Cuando Jeanne Lemer os entregue esta carta estaré muerto", se lee en la misiva en la que el poeta, ensayista y crítico de arte (1821-1867) aseguraba vivir en una "horripilante inquietud", y consideraba "insoportables" tanto "la fatiga de dormir como la de despertar". "Me mato porque ya no puedo vivir más", escribió.



En ese entonces, informó la agencia EFE, el poeta estaba atormentado por las críticas en la prensa a sus obras, en particular a "Las flores del mal", un estado del que dan muestra algunos recortes de periódico sobre los que escribió comentarios y que también fueron subastados hoy por la casa Orsenat.



Junto al manuscrito, también se subastaron cartas que le envió Delacroix, Victor Hugo o Manet, otros manuscritos de Baudelaire y un poema que envió a su editor Auguste Poulet-Malassis.