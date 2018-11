Piden dos años de cárcel para la madre de Miguel Bosé por presunto robo de obra de Picasso

La actriz italiana Lucía Bosé, de 87 años, fue juzgada por apropiarse y vender presuntamente un dibujo de Pablo Picasso que pertenecía a una antigua empleada y del que dijo ante el tribunal que era suyo.



"No he robado nada, el cuadro era mío", afirmó la actriz, para quien la fiscalía solicita dos años de prisión por la supuesta comisión de un delito de apropiación indebida.



Su hijo Miguel Bosé, citado como testigo, no acudió al juicio que se celebra en el Tribunal superior de justicia de Madrid. Según la fiscalía, la actriz italiana se apropió del dibujo de su empleada doméstica, fallecida en 1999, y lo vendió en una subasta en 2008 por 198.607 euros.