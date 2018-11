Boca y River vetarán la idea de jugar la final de la Libertadores con visitantes y explicaron por qué

Los presidentes de Boca y River, Daniel Angelici y Rodolfo D´Onofrio, insistieron en su postura de vetar el impulso del presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre la concurrencia de público visitante en la final de la Copa Libertadores.



"No creo que tengamos que jugar con visitantes", afirmó Angelici, a los que D´Onofrio ratificó al asegurar: "En la cancha de River y contra Boca se juega sin público visitante".



"Tenemos una postura clara con Rodolfo sobre los visitantes. No puede ser que los presidentes de los clubes no seamos consultados", agregó Angelici, invitado al programa "Debo Decir" del canal América, donde compartió mesa con D´Onofrio.



"Me levanté el jueves sin saber cuándo jugábamos y el viernes decían que iban los visitantes", agregó el presidente de River en el mismo sentido.



A todo esto, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, que el viernes se desdijo con apenas tres horas de diferencia sobre su posición al respecto, insistió que es inviable la concurrencia de público visitante.



"No vamos a distraer un solo policía de la Ciudad para el fútbol. Mi prioridad es darle seguridad a los vecinos de la Ciudad", explicó.



La oficialización del veto de los clubes se dará este lunes, cuando Angelici y D´Onofrio se reúnan formalmente para decidir jugar sin público visitante ambos partidos, lo que tirará por la borda la idea que Macri expresó a través de sus redes sociales y diferentes medios de comunicación.