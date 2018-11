Leyenda de las artes marciales mixtas murió tras sufrir un brutal nocaut

La leyenda del Muay Thai, Christian Daghio, falleció tras sufrir un durísimo nocaut en su última pelea. El italiano, de 49 años, estuvo dos días en coma con un grave daño cerebral antes de perder la vida.



Daghio consiguió siete títulos mundiales. Sin embargo, sus días de gloria habían quedado en el tiempo y su cuerpo no pudo soportar la paliza sufrida el pasado jueves.



"Murió como quería morir. No me arrepiento porque él era así, dijo que quería pelear hasta que tuviera ochenta años. El anillo era su vida y murió como campeón", confesó su hermano tras su muerte.