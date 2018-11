Gobierno puso en marcha Argentina Exporta y anunció nuevas líneas de financiamiento

El Ministerio de Producción y Trabajo presentó nuevas herramientas de financiamiento para impulsar el desarrollo de pymes exportadoras en todo el país, con el fin de triplicar las ventas al mundo y cuadruplicar las empresas con presencia en mercados internacionales para 2030.



"El programa Argentina Exporta será el articulador de todas las acciones de política pública, con la coordinación de los esfuerzos a nivel nacional, provincial y municipal. El gran desafío es salir al mundo y diversificar destinos", resaltó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.



Según el funcionario, el objetivo "es también dar un gran cambio cultural, en que pymes que dejaron de exportar puedan volver a hacerlo y lograr que otras lo hagan por primera vez. El potencial argentino es enorme, y estamos trabajando para mejorar el acceso a los mercados, facilitar el comercio, promover a nuestras empresas e incrementar el financiamiento para que logren dar este salto".



En un comunicado, el Ministerio detalló que la línea de prefinanciamiento de exportaciones para pymes "Argentina Exporta", otorga créditos de hasta 200.000 dólares, con 365 días de plazo y una tasa anual promedio de 5,5%.



Son parte de esta iniciativa 12 bancos privados y públicos con cobertura nacional (3200 sucursales en el país): Banco Patagonia, Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), Banco Provincia, Supervielle, Credicoop, Macro, BBVA Francés, ICBC, Galicia, Banco Ciudad, Nación y HSBC.



Además, está disponible la línea del banco BICE con montos de hasta 100.000 dólares, una tasa anual de hasta el 6% y un plazo de 365 días.

A través de "Argentina Exporta", el Gobierno pretende triplicar las exportaciones hacia 2030, hasta alcanzar los US$ 200 mil millones (US$ 140 mil millones en bienes, US$ 60 mil millones en servicios). También, la meta es pasar de 9.500 empresas exportadoras a 40.000 en 2030.



Actualmente, esas compañías generan 1.4 millones de puestos de trabajo, cerca del 20% del empleo formal y hasta 3 veces más que las que no exportan; tienen salarios 20% más altos, de acuerdo con la información oficial. El Gobierno aseguró que el país tiene acuerdos con menos del 10% del mercado mundial y, en consecuencia, está entre en las 15 economías más cerradas del mundo.