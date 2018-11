Los hombres de CUBA votan si las mujeres podrán ser socias del club

A 100 años de su fundación, el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) votará esta tarde si reforma o no el estatuto que hasta ahora impide a las mujeres ser socias plenas -hoy son "asociadas" o "adherentes"-, e ingresar a la histórica sede de la calle Viamonte.



Hoy por hoy, el club tiene en total unos 22.000 socios. Las mujeres que son parte de CUBA los son solo a través del parentesco con un socio y no tienen los mismos beneficios que los hombres. El cambio de estatuto busca ponerlos en igualdad de condiciones.



Sin embargo, un grupo de socios mantiene una férrea resistencia a romper con la tradición del club de no permitir la asociación de mujeres. Entre sus posturas se encuentra el rechazo a que puedan ingresar a la sede central del club ubicada en Viamonte 1560, que hoy es -y pese al cambio de estatuto lo seguiría siendo, según la comisión directiva- exclusiva de varones.





Sede de Villa de Mayo.





Uno de los argumentos es que por cuestiones "edilicias, funcionales y presupuestarias" no se puede construir un vestuario para mujeres en esa sede.



Esta tarde los socios mayores de 18 años, con la cuota al día, votarán el cambio de estatuto en una asamblea extraordinaria. De aprobarse será un cambio histórico en la centenaria institución.