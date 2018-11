Por baja demanda, Apple reduce la producción de su iPhone "low cost"

La empresa Apple redujo la producción del nuevo iPhone XR, una versión "low cost" del modelo insignia de la compañía, ante un nivel de demanda inferior al previsto.



El diario económico japonés Nikkei publicó que las dos principales empresas de montaje del teléfono, Foxconn y Pegatron, redujeron las líneas dedicadas a la producción del modelo.



En Foxconn, de 60 líneas de producción para el iPhone XR pasaron a 45 líneas, es decir, unos 100.000 equipos menos. En tanto, en Pegatron se congelaron los planes de ampliar la producción, de acuerdo con fuentes del sector de los proveedores, publicó a su vez la agencia alemana de noticias DPA.



A su vez, la firma Wistron, a la que Apple recurre en caso de cuellos de botella, no recibió ningún pedido de producción para el iPhone XR de cara a la campaña navideña.



Cabe destacar que el celular tiene el mismo diseño que el XS, pero cuesta 300 euros menos, porque se vende desde 849 euros (o 799 dólares en EE.UU.).



Las previsiones de ventas de Apple para el actual trimestre navideño decepcionaron a los inversores, tras lo cual la empresa anunció que ya no dará más información sobre las ventas de dispositivos por trimestre, porque no las considera una cifra representativa de la marcha real del negocio.



La compañía cerró el último trimestre con un leve incremento en la venta de unidades, 46,9 millones de equipos iPhone contra los 46,7 millones del mismo trimestre del año pasado. El producto iPad bajó de 10,3 millones a 9,7 millones de unidades vendidas; y las máquinas Mac pasaron de 5,4 a 5,3 millones. Los ingresos trimestrales pasaron de US$ 52.600 millones a 62.900 millones, en la comparación interanual.



Pese a esto, los accionistas, molestos por el anuncio de no reportar unidades vendidas, bajaron la valuación de la empresa.