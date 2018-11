Precios de los combustibles argentinos se acercaron al promedio mundial: llenar un tanque de Súper vale u$s 60

Luego de los ajustes del fin de semana pasado en los surtidores, los precios de los combustibles argentinos se acercaron a los valores promedios mundiales.



Según el ranking de Global Petrol Prices, que se actualiza todas las semanas con cifras de 43 países, el precio internacional de la nafta sin plomo se ubica en u$s 1,17 el litro, mientras que el diésel más económico cotiza u$s 1,09.



En la Argentina, el costo de la nafta Súper de YPF promedio de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario llegó este lunes a $ 40,25, que al tipo de cambio vendedor oficial, equivale a u$s 1,10 por litro.



En tanto, el Gasoil Grado 2 de la petrolera estatal que se vende en esas tres ciudades de referencia subió a $ 34,91 promedio, lo que representa u$s 0,95, apenas 14 centavos de dólar por debajo del nivel general.



Hoy, llenar un tanque de nafta súper de un vehículo mediano con un tanque de hasta 55 litros vale poco más de u$s 60. Si el automóvil lleva diésel, llenarlo a tope cuesta unos 52 billetes verdes.



Sin embargo, un reciente informe elaborado por la consultora Economic Trends para la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) remarcó que a pesar de los sucesivos aumentos, el precio de las naftas locales siguen por debajo de algunos países de la región: Perú (u$s 1,14), Brasil (u$s 1,27), Chile (u$s 1,30) y Uruguay (u$s 1,68).



En el caso del gasoil, con el incremento pasado, los valores se arrimaron más y hasta empataron a otras naciones: Perú (u$s 0,95), Paraguay (u$s 0,95), Chile (u$s 0,97), Brasil (u$s 1,00), México (u$s 1,05) y Uruguay (u$s 1,23).



Viernes, sábado y domingo ámbito.com anticipó las subas en YPF, Shell y Axion. Aunque acumulan alzas por encima del 70% en lo que va del año, se esperan nuevo retoques antes de fin de año. "Los expendedores somos meros intermediarios, los precios los ponen las petroleras. Con estos incrementos, hoy como están las cosas, deberían aumentar otro 9%", anticipó días atrás Gabriel Bornoroni, presidente de Fecac y portavoz de Cecha, la confederación que aglutina a más de 4.500 estaciones de todo el país.



Con los reiterados aumentos en las estaciones, los conductores se inclinaron por comprar la nafta más barata, en detrimento de la Premium. La tendencia se mantiene, aunque ahora también cayó el despacho de la Súper.



• Datos oficiales



En un contexto de dólar calmo y descenso del precio internacional del petróleo, no todas son buenas noticias para el sector. Mientras las petroleras continúan con la incesante política de ajuste en los surtidores para sobrecompensar la devaluación y la escalda del barril de crudo, los últimos reportes oficiales y privados revelan un fuerte desplome de la demanda de combustibles líquidos en las estaciones de servicio.







De acuerdo a los números de la Secretaría de Energía, la venta de combustibles cayó 6,65% en septiembre un respecto al mismo mes de 2017, con un marcado derrumbe del 27,5% de la demanda de naftas Premium.



La caída frente a agosto fue de 10,2%, lo que refleja el efecto de la crisis macroeconómica abierta durante el segundo trimestre del año con la devaluación y el traslado parcial al precio de los combustibles.



• Menos venta, más facturación



Según el reporte de Fecac, en septiembre del volumen total de ventas al público de combustibles en estaciones de servicio de la Argentina (gasoil + naftas) YPF se llevó el 53,7% del mercado, mientras que Shell se quedó con 17,2%; Axion el 11%; las estaciones de bandera blanca un 8,5%, Petrobras un 3,7%; OIL (Depsa-YPF) el 3,2%. El 2,7% restante fue para otras banderas.



El informe también indicó que si bien las ventas caen, la facturación crece. En septiembre los despachos de gasoil, naftas y GNC sin impuestos alcanzaron los $ 33,695 millones, un 76,3% por encima del monto facturado en septiembre de 2017, por encima del 39% de inflación registrada en el país durante el periodo.