Muerte, lavado de dinero y corrupción, detrás de la caída de un banco europeo

El Banco Central Europeo retiró la licencia bancaria de la entidad maltesa Pilatus Bank, según indicó el lunes el regulador financiero de la isla, después de que el banco fue acusado de procesar pagos relacionados con corrupción a importantes figuras azeríes y maltesas.



Las acusaciones fueron hechas por la periodista Daphne Caruana Galizia, fue asesinada hace un año por un coche bomba en Malta.



"El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido retirar la autorización a Pilatus Bank a partir de hoy", dijo la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) en un comunicado. Ni el banco ni el BCE estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios, informó la agencia Reuters.



La MFSA recomendó retirar la licencia en junio. La decisión tomó más tiempo del previsto debido a obstáculos legales, dijeron funcionarios del BCE, que destacaron la debilidad del marco de la Unión Europea para impedir y combatir el blanqueo de capitales.



La UE comenzó a investigar el caso Pilatus después del asesinato de Caruana Galizia en octubre de 2017, del que no se ha probado un vínculo con los artículos que la periodista escribió sobre el banco.







• Quién era Daphne Caruana Galizia



Caruana Galizia empezó a trabajar en los medios de comunicación en 1988, y se estableció como una de las más controvertidas periodistas de Malta con su columna en la edición dominical del The Times of Malta, el Sunday Times.



En 1996, se retiró del Times después de que el diario se negara a publicar un artículo que había escrito sobre el presidente emérito Guido de Marco y su hija, la abogada Gianella Demarco. Este artículo apareció entonces en el The Malta Independent. Galizia fue conocida por su dureza en cuestiones políticas y sociales, pero también cuestionada por la veracidad de algunos de los rumores que publicaba. Tanto así que fue denunciada por difamación en 2010.



En 2017 fue incluida en el ranking de las "28 personalidades que hacen moverse a Europa" del periódico Político Europa, por su colaboración en la investigación que involucraba a miembros del gobierno maltés de Joseph Muscat, en casos de corrupción destapados por los Panama Papers.