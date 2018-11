Vacaciones: ¿Hizo el chequeo dental de sus niños?

Se acerca enero, la temporada de vacaciones, y entre todos los pendientes para antes de fin de año y sus consecuentes travesías, nos encontramos con los chequeos médicos. Una buena salud bucal es fundamental para tener un verano sano y feliz, por lo que se deben seguir brindan algunas recomendaciones para vivir unas vacaciones saludables.



Para empezar, antes de viajar es fundamental ir al dentista para hacer un control de nuestra boca y la de nuestros hijos. Muchas veces, las personas tienen molestias en sus muelas o infecciones latentes que no terminan de manifestarte y se dejan estar sin hacerse ver. Procure visitar al odontólogo por lo menos un mes antes para tener tiempo en caso de necesitar un arreglo. Se debe tener en cuenta este consejo sobre todo si va a subirse a un avión, ya que la diferencia de presión puede generar un dolor muy fuerte en la pieza dañada.



Por otra parte, salir de viaje en familia cambia los horarios y las costumbres de las personas. Cuidar la salud dental de los chicos se hace más difícil y pasa a un segundo plano, ya que se come fuera de horario y aumentan las actividades deportivas y al aire libre. En estos casos, es importante llevar kit de viaje con cepillos portátiles, hilos dentales y pastas de dientes.



Asimismo, es aconsejable intentar eliminar alimentos extremadamente duros que pueden dañar la dentadura. Muchas veces se termina de consumir los alimentos típicos de las fiestas como turrones navideños, confites y frutas secas con cáscara que pueden partir los dientes o romper los arreglos ya existentes. Si se comen, es importante tener cuidado cada vez que se los muerde.



Por otro lado, el verano se presta para el consumo de muchos más azúcares de lo que necesita una persona, entre postres y gaseosas. Por esta razón, es importante aumentar la limpieza. Para los adolescentes, que suelen salir de noche, es fundamental recordarles lavarse los dientes antes de acostarse a dormir.



Por último, mantenerse hidratado es fundamental para nuestra boca. La saliva ayuda a la salud bucal. Para esto, es aconsejable tomar dos litros de agua por día porque colabora con la eliminación de bacterias que producen la placa. Si se consumen bebidas azucaradas o jugos de frutas que suelen ser más ácidos, se sugiere usar sorbete que reduce el contacto con los dientes.



En resumen, se debe tener en cuenta:



• Cepillarse los dientes al menos 3 veces por día, sin olvidarse el de la noche, el más importante.

• Si le gustan los dulces, agrúpelos en un solo momento y evite comer caramelos todo el día.



• Use hilo dental todos los días, no solo cuando sienta que necesitá una limpieza más profunda.



• -Si necesita lentes para ver de cerca, úselos también para lavarse los dientes. Es importante para comprobar que hayan quedado limpios.



• Si después de comer no se puede lavar los dientes, coma un chicle sin azúcar, ya que estimula la generación de saliva y ayuda a la limpieza.



• Evitar morder hielo, caramelos duros, turrones y cualquier alimento o material duro ya que pueden partirse los dientes.



• Si le gusta el mate, no use termo, use pava. El termo hace que consuma mate por tiempo más prolongado generando que la saliva se vuelva ácida y así termina afectando a los dientes.



• Visite a su odontólogo una vez al año, aunque no tenga ninguna molestia. Es preferible la detección temprana de las caries.



• Si tiene los dientes torcidos o desparejos, es importante que pienses en hacer algún tratamiento para alinearlom ya que el alineamiento mejora la mordida y facilita la higiene dental.



*El doctor Gustavo Telo (M.N.: 30.058) es odontólogo, especialista en implantes dentales y estética dental. Es miembro de la Asociación Odontológica Argentina y de la American Dental Association y el fundador de Dental Das Group.