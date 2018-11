Buenos Aires fue sede de la entrega de los premios internacionales al lujo sustentable

El Centro de Estudios para el Lujo Sustentable realizó en Buenos Aires la entrega de la Séptima Edición de los Premios al Lujo Sostenible en Latinoamérica en donde emprendimientos internacionales obtuvieron reconocimientos por su innovación en el desarrollo de productos de lujo sostenible.



La firma Nunaïa obtuvo el premio en la categoría Bienestar. Se trata de una marca de belleza cuya formulación contiene un serum natural con ingredientes botánicos de la Amazonia y Andes de Perú. Un porcentaje de cada producto vendido se destina al 'Fondo Comunitario Nunaïa' que apoya becas educativas para niñas y mujeres en las comunidades donde cultivan los ingredientes en Perú. Su fundadora, la irlandesa Nicola Connolly recibió el reconocimiento.



En la categoría Hospitalidad, el galardón fue para Tierra Atacama Hotel & Spa, perteneciente a la cadena Tierra Hotels, ubicado en las afueras del pueblo de San Pedro de Atacama, en el altiplano chileno. El hotel boutique ofrece una experiencia única de acercamiento a la naturaleza y todos sus materiales fueron trabajados por artesanos de la zona. Verónica Soto, responsable de Sostenibilidad de la cadena Tierra Hotels, recibió la distinción.



En Moda y Accesorios, el galardón fue para Threads of Peru, una marca que busca conectar el mundo con la artesanía textil local de los Andes asegurando el comercio justo y empoderando a las mujeres de comunidades peruanas. Ligia Gómez, coordinadora de proyecto de la firma, fue la encargada de recibir el diploma.



Además, se otorgó el reconocimiento al Líder Transformacional a Gerald Francis Toth III. Este premio honorífico se otorga a aquellas personas que actuando en el universo del lujo, generan un impacto positivo en las personas y la naturaleza.



El economista Gerald Francis Toth III trabajó en Wall Street hasta que viaja a América Latina, tras ese viaje fundó una organización sin fines de lucro: The Third Millenium Alliance, que busca conservar los remanentes de selva ecuatoriana, y crea la reserva ecológica Jama-Coaque, que protege 1400 hectáreas de bosque nublado. También concibe To'ak, una marca de chocolates de lujo con cacao ecuatoriano acompañado por materiales realizados por artesanos locales.



Los ganadores y el jurado de la séptima entrega de los premios al Lujo Sostenible.



El jurado del certamen cuenta con prestigio internacional e incluye a Dana Thomas, autora del Best Seller del New York Times "How Luxury Lost Its Luster", que marcó un hito en la integración entre el lujo y la sostenibilidad; María Eugenia Girón, directora del Observatorio Mastercard de Productos Premium, perteneciente a IE Business School; Alexandra de Royere, CEO de Solantu, marca de lujo sostenible que pertenece a Grupo Insud; Susana Saulquin, especialista en sociología de la moda en Latinoamérica; y Miguel Angel Gardetti, fundador y director del premio a la Sostenibilidad en el Universo del Lujo en Latinoamérica, y es fundador y director del Centro de Estudios para el Lujo Sustentable.



También forman parte del jurado Daniel Joutard, fundador y CEO de Aïny Savoirs des Peuples, una marca francesa de cosmética natural de lujo y una de las ganadoras en la primera edición de este premio. Y Diego Stecchi, fundador de Luxury Retail Partners en 2014 en Miami, luego de desempeñarse 20 años en Salvatore Ferragamo como director para Latinoamérica y el Caribe.



El premio fue concebido en el 2010 y las ediciones anteriores se llevaron a cabo en Madrid y en Buenos Aires. "La elección de nuestro país es con el objetivo de difundir el lujo sostenible desde Latinoamérica para emprendedores de la región", cita una comunicación de la organización.



El principal patrocinante del evento fue la marca argentina de marroquinería de lujo sostenible Solantu. Esta marca fue distinguida en el 2018 con el Premio Eikon de Oro en la categoría Comunicación de Identidad Corporativa y el Premio Plata en los Stevie International Business Awards en la categoría Marketing Campaign of the Year - Fashion & Style.



Solantu pertenece a Grupo Insud, un conjunto de empresas de capitales argentinos con presencia en más de 40 países, adherente al Pacto Global de Naciones Unidas. El otro patrocinante es la marca francesa Aïny Savoirs des Peuples fundada en 2007 por Daniel Joutard y la revista L´Officiel, que actúa como medio y difusor de la actividad.