Sandleris dio pistas sobre el plan del BCRA para el año que viene

Horas de pax cambiarias en la city porteña trajeron algo de tranquilidad en las oficinas del Banco Central. Con un mercado planchado debido a las altas tasas que incentivan el carry trade Guido Sandleris ya diagrama lo que serán los pasos a seguir para el año que viene en materia de política monetaria.



Por lo pronto, el titular de la entidad anticipó que el esquema de bandas de flotación para controlar los movimientos del dólar continuará aunque no reveló cuánto variará en los próximos meses.



"Vamos a continuar trabajando con zonas de intervención y no intervención durante el próximo año", adelantó el funcionario en una entrevista concedida a la agencia de noticias financieras Bloomberg al tiempo que aseguró que "el ritmo del ajuste probablemente será un poco más bajo de lo que es ahora".



En lo que refiere a las preocupaciones, el jefe de la autoridad monetaria puso el foco en el contexto internacional al considerar que "es mucho más desfavorable de lo que hemos visto en los últimos años".



En ese contexto, el propio Sandleris sostuvo que "los años de liquidez internacional extrema que vimos en el pasado están llegando a su fin". Po eso mismo, el titular del BCRA evaluó que esta situación "crea un contexto mucho más desafiante para los mercados emergentes".



Pero el año próximo también tiene por delante las elecciones presidenciales. En ese sentido, Sandleris consideró que los comicios de 2019 "podrían crear algo de ruido" en la economía argentina.



Por lo pronto, la máxima autoridad monetaria del país sostuvo que "la credibilidad y la confianza son como el cristal", porque "se rompen fácilmente y tardan mucho tiempo en volver a recuperarse" al tiempo que resaltó que "estamos en el proceso de restablecer la confianza".



De cara a lo que se viene el propio Sandleris subrayó: "Mi sueño es que nadie hable del Banco Central en la Argentina, que no se hable porque la inflación es baja y hay una moneda estable". "Estamos haciendo un esfuerzo permanente en la comunicación para que todos los participantes del mercado sepan lo que pueden esperar de este Banco Central", puntualizó.