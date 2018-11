Con u$s 50 millones recaudados, la película de Queen encabeza la taquilla en EEUU

"Bohemian Rhapsody", la biopic que repasa la historia del célebre cantante Freddie Mercury y de su legendario grupo Queen, encabeza las taquillas norteamericanas, según cifras provisorias divulgadas el domingo por la sociedad especializada Exhibitor Relations.



Dirigida por Bryan Singer ("Usual Suspects", "X-Men"), uno de los principales nombres de Hollywood, "Bohemian Rhapsody" pone en escena al actor estadounidense de origen egipcio Rami Malek en el papel de Freddie Mercury, muerto de sida en 1991 en Londres.



Con ingresos de u$s 50 millones en sus tres primeros días de exhibición, el filme promete seguir aumentando fuertemente su recaudación.



"Bohemian Rapsody" aventaja por amplio margen a otro estreno, "Cascanueces y los cuatro reinos", película fantástica de Disney, que recaudó 20 millones de dólares.



"A Star is Born", tercera remake de un filme de 1937, con Lady Gaga interpretando a una joven cantante, se ubica en el cuarto lugar, con 11,1 millones y 165,6 millones en cinco semanas.



"Halloween", secuela del clásico filme de horror de John Carpenter, ocupa el quinto lugar, con 11 millones de dólares y un total de 150,4 millones en tres semanas.



Las otras cinco de las 10 más taquilleras son:



6- "Venom": 7,9 millones de dólares (198,7 millones en cinco semanas de exhibición)



7- "Smallfoot": 3,8 millones (77,5 en seis semanas)



8- "Goosebumps 2: Haunted Halloween": 3,7 millones (43,8 en cuatro semanas)



9- "Hunter Killer": 3,5 millones (13 en dos semanas)



10- "The Hate U Give": 3,4 millones (23,5 en cinco semanas)