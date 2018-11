Nadal se bajó del Masters de Londres por lesión

Rafael Nadal se sometió a una artroscopia en el tobillo derecho y sigue con problemas en la zona

abdominal, por lo que causará baja para el Masters de Londres, que se celebra del 11 al 18 de noviembre, y dio por finalizada su temporada.



El tenista español fue operado para extraerle "un cuerpo libre intra articular en el tobillo derecho" con vistas a que inicie "la temporada que viene en plenas condiciones", informó el propio tenista en un breve comunicado.



Nadal, que pone así fin a su temporada, no había vuelto a jugar desde que abandonó en las semifinales del Abierto de Estados Unidos a principios de septiembre.



Tras perderse la gira asiática, tuvo que renunciar el miércoles pasado al Master de París por unos dolores en el músculo abdominal, que aún persisten.



Su ausencia en la capital francesa permitió a Novak Djokovic arrebatarle el número uno mundial, puesto que el serbio se ha asegurado de conservar hasta final de temporada tras la nueva baja del español en el último torneo del año.



"Os escribo estas palabras como final de temporada. Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere", publicó el tenista este lunes en sus redes sociales.



• Enfocado a la próxima temporada.



Nadal, cuya baja se une a la del argentino Juan Martín del Potro en Londres, será sustituido en la capital británica por el estadounidense John Isner.



"He hecho todo lo posible para llegar a final de temporada en buenas condiciones, tanto a París como a Londres, haciendo las cosas bien y me apetecía mucho jugar", añadió el tenista.



"Desafortunadamente tuve el problema abdominal en París la semana pasada y, además, tengo un cuerpo libre en la articulación del tobillo que tiene que ser removido en quirófano", explicó el número dos del mundo.



"Es cierto que lo teníamos detectado desde hace tiempo y de vez en cuando me molestaba. Sin embargo dado que el problema en el músculo abdominal me impide también jugar en Londres, aprovechamos el momento para remover el cuerpo libre y evitar futuros problemas", añadió el tenista español.



"De esta manera espero estar en plenas condiciones para la próxima temporada", concluyó Nadal, que agradece el apoyo a sus aficionados.



Nadal cierra de esta manera una temporada 2018 en la que ha disputado nueve torneos ganando cinco de ellos, que incluyen su undécimo Roland Garros, el torneo de Barcelona y los Masters 1000 de Toronto, Roma y Montecarlo.



El tenista español, según anunció en sus redes sociales el verano pasado, tiene intención de iniciar la próxima temporada en el torneo de Brisbane, del 30 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, que se perdió el pasado año por lesión, como puesta a punto para afrontar el Abierto de Australia.