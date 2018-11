Telefónica analiza vender sus centros de datos, que podrían cotizarse en u$s 1.000 M

Telefónica analiza alternativas para su negocio de centros de datos, entre ellas incluso su venta, lo que significaría una desinversión de entre u$s 500 y u$s 1.000 millones, una cifra que dependerá de los activos que se incluyan en la misma, como una de las medidas del grupo para reducir su deuda.



La noticia fue lanzada por la agencia Bloomberg, que aclaró que la revisión del negocio está aún en una etapa inicial, por lo que finalmente podría no materializarse.



Telefónica cerró septiembre con una deuda de 42.636 millones de euros, un 9,7% menos (1.594 millones) que a finales de 2017 y el tercer trimestre del año fue el sexto consecutivo de reducción de deuda para la compañía que preside José María Álvarez Pallete.



El grupo ya está en proceso de venta de su aseguradora Antares, valorada en 200 millones de euros. Además, este verano vendió un 10% de Telxius, su filial de infraestructuras de telecomunicaciones.