Melconian afirmó que "el FMI se quedó con la política económica de la Argentina"

El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian aseguró este martes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "se quedó con la política económica" de la Argentina, en una nueva crítica a la gestión Cambiemos.



El economista se expresó así durante la apertura del 27° Encuentro Nacional de Logística, organizado por la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) y del que participaron más de 500 personas en Parque Norte.



"El Fondo vino a resolver los problemas, pero se quedó con la política económica. Se estaba incendiando todo y decidieron llamar al Fondo. Pero al bombero no se le puede pedir que cuide la mesada. Esto no es un programa económico. Esto es el bombero que vino a apagar el incendio y rompió la mesada de mármol", dijo.



El economista dijo que si el expresidente del Banco Central Luis Caputo conseguía 30.000 millones de dólares por año, la Argentina podría haber seguido sola sin pedir asistencia al organismo, pero "no los consiguió y ahora la plata la pone el Fondo".



"Estamos haciendo el ajuste que no se hizo en 2016 y 2017, para evitar perder la elección de término medio y después ganar la reelección. Si, a las piñas, se llega a déficit fiscal cero, se va a seguir con la presión fiscal que tiene hoy la Argentina. El problema es que en 2021, 2022 y 2023 los vencimientos continúan", sostuvo.