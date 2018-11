Cómo una primera cita y una selfie se convirtieron en un negocio millonario

Algunas citas terminan en grandes amores, otras en grandes negocios. O en ambas cosas. Cuando se conocieron en un bar londinense, a través de una web de citas, Radha Vyas y Lee Thompson se gustaron y quizás pensaron en una vida juntos, pero seguramente no sabían que iniciarán un negocio millonario.



Ambos tenían gran interés en los viajes y en 2012 se dieron cuenta de que había un segmento del negocio turístico que podían aprovechar: el de las vacaciones en grupo para aventureros de entre 30 y 40 años de edad.



Hoy están casados y son dueños de Flash Pack, una compañía que organiza viajes en grupo para más de 10.000 personas al año, a destinos como Vietnam, Camboya, Sri Lanka y Jordania.



El nombre de la firma, informó el sitio BBC News Negocios, surgió como una abreviación de "flash backpacking" o "mochileo relámpago", y lograron recaudar unos u$s 20.000 para financiar el lanzamiento.





Radha y Lee son dueños de Flash Pack. Venden paquetes por unos u$s 5 millones.



El primer viaje que ofrecieron al público, a Sierra Leona en 2014, fue un fracaso. Pero Lee tuvo una gran idea que cambió todo: antes del inicio del Mundial de Fútbol de Brasil, viajó a Río de Janeiro y se sacó una increíble selfie en la punta del Cristo Redentor, a 710 metros de altura, que se hizo viral.



En los días siguientes fue entrevistado por varios medios de comunicación en distintas partes del mundo, la página web de la empresa turística se hizo famosa y comenzaron a vender cientos de vacaciones al mes.



Desde entonces, el negocio no dejó de crecer y en la actualidad venden paquetes por unos u$s 5 millones (la firma vale unos u$s 13 millones)



"Iniciar una compañía puede ser algo increíblemente solitario y tener una persona con la que compartir los buenos y malos momentos es increíble", comentaron.