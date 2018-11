Urtubey (UIA): "Sin reorientación económica, en 2020 se complicará pagar los intereses de la deuda"

El dirigente de la UIA José Urtubey volió a reclamar al Gobierno de Mauricio Macri un giro en la orientación económica, propuso dar un fuerte impulsa a la producción nacional con la aplicación de una reforma impositiva y advirtió por alto nivel de endeudamiento externo y la endeble capacidad de pago de la Argentina.



Horas antes del inicio de la reunión entre el Gobierno, la mesa chica de la CGT y los máximos referentes de la UIA y la Cámara de la Construcción, Urtubey apoyó un posible acuerdo tripartito con los sindicalistas, pero puso paños fríos a los efectos reales de ese pacto. "Viene enmarcado en una crisis económica, una suerte de estanflación, con una economía sumamente recesiva. Las variables económicas no ayudan a la estabilidad, aunque no es la primera vez, en la Argentina ya lo hemos vivido", subrayó el salteño.



Según dijo el empresario, el objetivo de la reunión en el gremio de la Sanidad será buscar niveles de acuerdo y consensos para evitar el quinto paro general contra el Gobierno de Cambiemos. "Veremos cuáles son los disparadores que surgen (de la charla)", remarcó.



El industrial recordó que los trabajadores y empresarios mantienen diálogo permanentemente, aunque no encuentren soluciones. "Esto depende de cada uno de los sectores, pero estamos enmarcados en un gran problema por no tener una plan nacional de desarrollo", enfatizó el dirigente de la entidad fabril a radio Continental.



En esa línea, Urtubey argumentó por qué cree que el Gobierno no tiene un plan de desarrollo. "Se priorizó un modo financiero versus uno productivo, para combatir la inflación. De debió fortalecer la fuerza productiva y, sin embargo, fuimos a la bomba de las Lebac, y ahora estamos con el primo hermano, que es la bomba de los Leliq", sostuvo.



Pero para el industrial hay otro problema en el horizonte. "Tras el triunfo de (Jair) Bolsonaro en Brasil, vemos el auspicio de una reforma impositiva para atraer inversiones y nosotros, tenemos un pobre reforma impositivo del año pasado, que se pasó el 2020. ¿Un inversor del exterior que va a priorizar, Brasil o Argentina?", se interrogó.



"Lo que hubo fue un diagnóstico distinto, el Gobierno erró su diagnóstico económico y priorizó la salida por el lado financiero, más que por el productivista. La reforma impositiva era indispensable hace dos años, que es lo que va a hacer Brasil ahora. La deuda pública se aumentará para fines de 2019 en u$s 157.000 millones y todavía no resolvimos los problemas, ahí está el mayor punto de análisis", agregó.



Por último, destacó la intermediación del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en la charla con los gremios, aunque auguró un panorama sombrío para el país para los próximos dos años. "Dante es un profesional con mucha experiencia, pero la microeconomía está subsidia a la macro. Más allá de la buena voluntad, cuando las tasas de referencia del Banco Central están arriba del 70% no hay mucho que analizar. No hay crédito, hay presión impositiva... ¿Al 2020, con este nivel de endeudamiento, cómo vamos hacer para pagar la deuda? En general, los países pagan los intereses de la deuda, pero para el 2020 si no tenemos una reorientación en algunos aspectos vamos a estar complicados para pagar los intereses de la deuda", advirtió.