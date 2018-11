Tras denuncia de niña por sexismo, Kellogg's incluirá modelos femeninos en sus cajas

El coloso estadounidense de los cereales de desayuno Kellogg's debió ceder a las protestas de una niña australiana de 8 años que denunció a la compañía por usar sólo a niños como modelos en sus paquetes de "Nutri-Grain".



Las niñas "pueden hacer cosas formidables", fundamentó en su protesta Daliah Lee, de Canberra. Y fue incluso más allá: "Weet-Bix, la competencia de Kellogg's, retrata en sus paquetes a niñas y niños".



Daliah amenazó con convocar a un boicot entre sus amigas y compañeras de escuela y finalmente obligó a Kellogg's a ceder y prometer que serán incluidas niñas en sus paquetes a partir del año próximo. La compañía al principio le había respondido en forma ambigua afirmando que lamentaba que a Daliah no le gustara "este producto". Además, le prometió que sus observaciones serían dirigidas al equipo de desarrollo.



Pero después de ser contactada por el diario Sun-Herald, la compañía Kellogg's cedió: en una segunda carta explicó que las mujeres fueron retratadas en el pasado en sus paquetes, pero luego hubo "una discrepancia que será corregida" gracias a la niña. "Sabiendo de tu pasión y como compañía que valora la diversidad y la inclusión, decidimos actualizar los paquetes con imágenes femeninas y masculinas", apuntó. Y agregó: "Esto será realizado progresivamente en 2019, así podremos seguir inspirando a todos los australianos, no importa su género".



Daliah, sin embargo, no se sintió satisfecha y dijo que seguirá sin comer los "Nutri-Grain", a pesar de ser su "cereal preferido", hasta no ver a niñas en sus paquetes.