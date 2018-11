Cómo será la construcción cuando los robots reemplacen a los obreros

Los robots se irán volviendo actores cada vez más comunes en la industria de la construcción, a medida que las compañías vayan reemplazando a los trabajadores que se vayan jubilando.



Uno de los países donde esa tendencia comienza a verse con fuerza es Japón. "Las estadísticas muestran que un tercio de los trabajadores tiene más de 54 años y está considerando retirarse pronto", dijo Shinichi Sakamoto, jefe adjunto de Tecnología de Producción de Shimizu, una de las compañías de construcción más grandes del país asiático.



Esos empleados que se retiran no están siendo reemplazados por otros más jóvenes, porque "el número de trabajadores menores de 30 años está cerca del 10%", detalló al sitio de noticias de la BBC.







Los robots colaboran entre sí, pueden realizar distintas partes de un trabajo al mismo tiempo, operan de forma autónoma y cumplen funciones que un supervisor les asigna desde una tablet. Así, el Robo-Welder suelda columnas de acero, mientras que Robo-Buddy inserta pernos de suspensión e instala tablones de techo.



El Robo-Carrier puede evadir obstáculos y el Robo-Welder usa un láser para determinar los contornos del objeto que está soldando.



"Debe haber más y más robots en las construcciones", agregó Sakamoto. "La escasez de mano de obra es un problema a nivel nacional".







Según Shimizu, el número de trabajadores de construcción de Japón caerá a 2,2 millones para 2025 (de 3,4 millones en 2014).



En otros países, el negocio de la construcción también recurre cada vez más a los robots. A nivel mundial, este segmento del mercado movió u$s 200 millones en 2017 y en 2025 se espera que esta cantidad aumente a u$s 420 millones, según la consultora QY Research.