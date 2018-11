El Merval cambia de tendencia y pone fin a su rally alcista de cinco ruedas

En una jornada con altibajos y poco volumen, la bolsa porteña corta este martes una racha de cinco alzas consecutivas, al ceder un 0,4% hasta las 31.310 unidades.



El panel líder es presionado por las acciones del sector financiero, y de Petrobras Brasil, en una sesión con limitado volumen negociado dado el feriado bancario.



Entre las principales caídas del día, aparecen los papeles de Banco Macro (-2,4%); Petrobras Brasil (-1,6%); y Galicia (-1,2%).



Por su parte, entre las subas del día, se destacan los papeles del BYMA (+2,9%); Grupo Supervielle (+0,9%); Pampa Energía (+0,5%).



Recordemos que la bolsa porteña tiene actividad normal en los plazos de liquidación de 24 y 48 horas, con la única limitación de que no se efectuaba la liquidación del día por el feriado bancario.



Hay "mucha calma en los mercados al no haber bancos por el día de bancario. El MAE (Mercado Abierto Electrónico) está sin operaciones y BYMA con muy pocos negocios", comentó Leandro Svirsky, agente de Bull Market Brokers.



• Bonos



En el segmento de la renta fija, los principales bonos soberanos (contra pesos) operan con disparidad, en una jornada donde el tipo de cambio mayorista no opera por el feriado bancario.



Entre los más negociados, el Bonar 2024 y el Bonar 2020 pierden un leve 0,1%; en cambio el Discount bajo ley argentina sube un 0,5%; el Argentina 2022 suma un 0,7%.