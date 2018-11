La defensa de Cristina pidió revocar su procesamiento en la causa de los cuadernos

El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, pidió a la Cámara Federal porteña que revoque su procesamiento en la causa por los cuadernos de la corrupción en el kirchnerismo, al criticar la investigación por sus "contradicciones", hechos "escandalosos" y "autoritarismo y arbitrariedad grosera" con que se lleva adelante, al exponer ante la sala I del Tribunal de Apelaciones.



Se trata de la última audiencia prevista por los jueces con los abogados de 42 procesados en la causa, querellas y fiscalía antes de comenzar a debatir si confirman la primera tanda de procesamientos que dictó el juez del caso, Claudio Bonadio. Los camaristas no tienen plazos para firmar ese fallo.



Por otra parte, los fiscales del caso Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión de Bonadio de no permitir el uso de las declaraciones de los imputados arrepentidos en otras causas judiciales, según la presentación hecha ante la Cámara Federal porteña.



Los fiscales cuestionaron la negativa de Bonadio a entregar copia de las declaraciones de los imputados colaboradores de la causa a otros jueces federales que investigan supuesto pago de sobornos en obras públicas, vinculados principalmente al escándalo del Lava Jato brasileño y la empresa Odebrecht y sus asociadas argentinas.