Antes del dictamen, Macri le pidió al Senado que apruebe el Presupuesto

A horas de que el Senado saque dictamen, el presidente Mauricio Macri reiteró la necesidad de tener un "Presupuesto equilibrado", y criticó los gobiernos anteriores que a través de la Ley de Leyes apuntaron sus gestiones a "generar clientelismo político".



"No puede ser que se hayan deformado los presupuestos públicos generando clientelismo", dijo el mandatario al referirse a aquellos que generaron "gastos injustificados" y que a la Argentina le "trajo un proceso de corrupción, que explica los niveles de pobreza del país".



"La Argentina no puede volver atrás; no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia", sostuvo el mandatario tras recalcar que "si ustedes no aflojan, yo no voy a aflojar".







Macri se expresó de este modo en declaraciones realizadas a FM Niquixao 97.1 de la localidad El Rodeo, de Catamarca, distante a unos 35 kilómetros de la capital provincial, de unos 2000 habitantes.



Asimismo, el mandatario, aseguró que "a pesar de los problemas que tuvimos que enfrentar" dentro de Cambiemos, la alianza de gobierno "se mantuvo unida, compacta" y ahora "estamos defendiendo un Presupuesto".



En ese sentido, aseguró que "necesitamos que cada municipio, cada provincia y el país tengan presupuesto equilibrados", indicó Macri, tras sostener que "la política tiene que administrarse con los recursos que los argentinos ponemos con nuestros impuestos".



En ese sentido, reiteró que "no se puede gastar por arriba de los impuestos que pagamos", que según indicó "son altos", pero y que "hay que bajarlos".



Puso de relieve que la cumbre del G20 de fin de mes será una nueva oportunidad para mostrarles a los líderes de otros países "que esta Argentina cambió, que los argentinos queremos ser parte del mundo".



Seguidamente, dijo: "Queremos que vengan a invertir, a hacer cosas con nosotros. No sólo tenemos materias primas muy valiosas, como el caso del litio en Catamarca, o el oro o el cobre, sino lo más importante de todo, que es un gran talento humano".



Luego, remarcó que la Argentina "sale adelante con la cultura del trabajo" y sostuvo que como "agenda central tenemos que volver a apostar por el protagonismo y el esfuerzo personal de cada uno".



En cuanto a la posibilidad de ejercer un nuevo período presidencial, Macri dijo que está "listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena".



"Estoy convencido de que este es el único camino posible, de que la Argentina no puede volver atrás; no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia", puntualizó.



Por otra parte, le pidió a Catamarca que acepte adherirse a la "Ley de ART" impulsada por la Nación que "evita que la mafia de los juicios de los accidentes de trabajo destruya a las Pymes".



"Ya han adherido más de la mitad de las provincias y los resultados son muy buenos porque bajan ese tipo de juicios. Las empresas no colapsan cuando pierden uno inventado por estos grupos mafiosos, que las destruyen y dejan a todo el mundo sin trabajo", remarcó el Jefe de Estado.