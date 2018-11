Confirman los comicios en el gremio de vigiladores para el 14 de enero

El interventor en la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), Patricio Lombilla, confirmó la realización de las elecciones previstas para el 14 de enero, con el fin de normalizar el gremio tras las irregularidades que provocaron su intervención, desde hace más de un año.



En diálogo con Télam, Lombilla sostuvo que "hemos cumplido con una tarea compleja, ya que cuando llegamos nos encontramos con una institución muy debilitada y con una situación legal totalmente incierta, lo cual hizo el proceso de normalización aún más difícil".



En ese sentido, señaló que "no contábamos ni con estructura, ya que todos los empleados pertenecían a la nómina de la obra social (excepto 11, de los cuales casi todos eran docentes), ni contábamos con el control de los sistemas de información y, por ende, del padrón de afiliados, ni de la recaudación".



Tras considerar que "estamos muy cerca del objetivo que nos propusimos", Lombilla indicó que "tuvimos una asamblea general de afiliados en Parque Norte, con una enorme participación de trabajadores de seguridad privada bajo total normalidad y ahora la junta electoral elegida por el voto de los trabajadores, deberá definir si las dos listas presentadas cumplen con los requisitos".



Sobre el reclamo de paritarias por parte de los trabajadores, Lombilla consideró a la solicitud "más que valida y, en esa dirección, conseguimos un aumento del 25,2 por ciento", a la vez que añadió que "en octubre pasado pedí a la secretaría de Trabajo reabrir el procedimiento para negociar la recomposición salarial"



Periodista: ¿a qué candidato apoyará?



Patricio Lombilla: Nuestro objetivo es lograr que se lleven adelante las elecciones de manera transparente y en paz. Queremos que los candidatos que finalmente valide la junta electoral tengan todas las herramientas necesarias para que llegue su mensaje a los vigiladores. Nosotros queremos que los trabajadores de seguridad privada puedan elegir a quien consideren el mejor candidato. En lo personal no tengo ninguna aspiración política. No me metí ni me meteré en los temas de política gremial. A mí me convocaron para "normalizar" esta institución y devolver un mejor sindicato a los trabajadores y es lo que vamos hacer.



P.: ¿Estos días se conoció una denuncia sobre supuestos desvíos de fondos?



P.L.: Cuando me ofrecieron ser normalizador del sindicato fue para hacer un trabajo técnico y administrativo. Yo no soy político, sino un contador formado en auditoria en una de las 4 consultoras más importantes del mundo, que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito privado desde muy corta edad. Estoy muy tranquilo con cada peso que hemos invertido porque fue en beneficio de los trabajadores y el próximo secretario General encontrará un gremio con más presupuesto y mejores obras. Al 30/6/2017 el saldo de Caja y Bancos ascendía a $2.683.554; a la fecha el monto es cercano a los $110.000.000. Las recaudaciones estaban por debajo de los $15.000.000, luego de implementar un nuevo sistema de recaudación supera los $27.000.000 mensuales. Generamos un recupero a través de nuestras inspecciones de $52.807.215, generando un ingreso de $4.552.442, que antes no ingresaban al Sindicato, ya que las inspecciones eran gestionadas por el Estudio de la doctora Celeste Ferrara y por ende los honorarios eran cobrados por ella. He radicado varias denuncias relacionadas al desvío de fondos por $110.000.000, a través de transferencias desde el Sindicato hacia la Obra Social y pagos directos a prestadores, en su mayoría relacionados a Ángel García y Celeste Ferrara.

Las denuncias se encuentran radicadas en la Secretaria 7 del juzgado de SS Ariel Lijo.



P.: ¿Le preocupa que su trabajo quede ensuciado por la política?



P.L.: No tengo ningún tipo de aspiración política y, en ese sentido, para mi es una tranquilidad ya que me he podido concentrar en mi trabajo todos estos meses sin tener que pensar en una carrera política. Cuando termine la normalización seguramente los números responderán cómo hemos trabajado y, en función de eso, continuaré mi carrera profesional como lo he hecho hasta que fui convocado para este desafío.



P.: ¿Además de concretar las elecciones qué beneficios consiguió para el gremio?



P.L.: Hemos puesto en valor el Hotel Regidor de Mar del Plata, que será reinaugurado los primeros días de Diciembre y recuperado la sede de la calle Bulnes, que se encontraba totalmente abandonada. Se desarrolló un sistema propio de padrón de afiliados, emisión de carnets y recaudaciones. A la fecha hay aproximadamente 100.000 trabajadores registrados en las 850 empresas. Cuando llegamos no teníamos un solo dato. Se brindaron servicios al afiliado totalmente gratuitos tales como la utilización del predio deportivo de Moreno (antes se les cobraba todo), servicio de ambulancias 7x24, capacitación presencial y virtual, entre otros.