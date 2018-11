Piden que el cáncer forme parte de las plataformas electorales de 2019

Con el objetivo de que la respuesta al cáncer entre en la agenda política y que pueda ser parte de las propuestas electorales de los candidatos de cara al 2019, la Academia Nacional de Medicina, a través de su instituto de Investigaciones Epidemiológicas, realizará el encuentro "Diálogos, Deliberaciones y Debates", para fomentar que distintos actores articulen sus tareas, revisen la legislación vigente y se otorgue una partida presupuestaria específica a la enfermedad.



A pesar de que en nuestro país ha habido una política pública desde 2001 que da prioridad a las enfermedades crónicas no transmisibles, son cada vez mayores los desafíos en la prevención y el control de estas condiciones. Múltiples factores explican la complejidad para avanzar hacia la cobertura universal y efectiva de enfermedades como el cáncer. Algunos son la fragmentación y segmentación del sistema de salud, los problemas de acceso de la población a los servicios de sanitarios -especialmente por parte de los más vulnerables-, las dificultades en el seguimiento regular y sostenido de los pacientes y la baja conciencia de autocuidado por parte de los ciudadanos.



"Los pacientes con cáncer padecen más la fragmentación del sistema de salud. A su vez, existe un disenso entre lo que busca el paciente y lo que ofrece el financiador. Como sociedad precisamos que este tema esté en el centro de la agenda de los decisores, con una partida presupuestaria específica", remarcó la doctora Zulma Ortiz, exministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, integrante de la Academia Nacional de Medicina y coordinadora de esta iniciativa.



Por su parte, el doctor Eduardo Cazap, médico oncólogo y presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM), indicó que "nuestro país cuenta con múltiples elementos para desarrollar una tarea efectiva en la mejora del control del cáncer". El principal desafío es que los diferentes actores actúen coordinadamente, en forma estratégica y con adecuación a los recursos existentes. "En este sentido, es prioritaria la integración entre el Instituto Nacional del Cáncer (INC), el sistema de salud público y privado a nivel nacional, los centros académicos y la sociedad civil", completó.







A su turno, el doctor Ricardo Mastai, Director Médico del PAMI, indicó que la obra social para jubilados y pensionados "atiende anualmente a 80 mil pacientes con enfermedades oncológicas" y que "juega un doble papel en el sistema de salud: por un lado, a través de la generación de políticas con respecto al adulto mayor y, por otra parte, con la generación de nuevas modalidades en la interrelación con los actores del sistema". En cuanto a la toma de decisiones remarcó que PAMI, que cuenta con sus propios números "es una de las pocas entidades en el país que tiene evidencias reales de cómo funciona determinada droga en la población de adultos mayores, ya que sólo el 30% de los ensayos clínicos se llevan a cabo en mayores de 65 años".



"Es muy probable que, luego de varios acontecimientos positivos que ocurrieron en los últimos meses en el PAMI, la forma, por ejemplo, de mejorar el acceso a medicamentos sea imitada por actores tanto del sistema público como privado. De ser así, hemos ayudado a integrar un sistema que se encuentra fraccionado", destacó.



Por su parte, el doctor Matías Chacón, médico oncólogo y presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), indicó que "Argentina dispone de recursos humanos capacitados y de centros de salud generales y especializados, pero con los altibajos propios de economías en vías de desarrollo, lo que implica cierto atraso respecto de los países centrales". Las muertes tempranas por demoras en el diagnóstico, centros que no pueden manejar oportunamente determinadas complicaciones, la falta de recursos estructurales y de personal nos ponen un gran desafío por delante y nos recuerdan que los avances no son homogéneos en todo el país y es injusto que así sea.



¿Pero qué han hecho otros países para mejorar el abordaje del cáncer? En síntesis, trabajaron sobre dos iniciativas: primero, destinar fondos específicos para esta área. Segundo, y a partir del primer punto, organizar servicios y sistemas para la atención del cáncer. Es decir, reforzar a los centros de salud con el equipamiento necesario, los profesionales idóneos y facilitar el acceso de la comunidad. En línea con este punto, favorecer el desarrollo de centros de referencia para el manejo de cada tipo de cáncer, en lugar de considerar que todos pueden tratarse por igual y con la preparación de los mismos profesionales de la salud.



Para apuntar a este objetivo, entre el 9 y el 10 de noviembre tendrá lugar el segundo encuentro de la propuesta "Diálogos, Deliberaciones y Debates", con el apoyo de Novartis. En él se convocará al doctor Rifat Atun, Profesor de Sistemas de Salud Globales en la Universidad de Harvard y autor del artículo "La lucha global contra el cáncer: desafíos y oportunidades". Confirmaron su presencia a estas jornadas representantes de al menos 12 gobiernos provinciales y el Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, entre otros.



Los números del cáncer en el país



• De acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), Argentina tendrá 129 mil nuevos casos de cáncer durante el 2018, siendo el de mama el más frecuente con 21.500 casos, seguido por colon 15 mil, próstata 13 mil y pulmón en cuarto lugar, con 10 mil.



• Se espera que para 2040 las muertes por cáncer crezcan un 30% (167 a 217 cada 100.000). Para ese año, el cáncer va a duplicar a la segunda causa de muerte entre 50 y 69 años, que es la cardiovascular.



• En Argentina se diagnostica alrededor de 315 tumores por hora.