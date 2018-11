Fuerte cruce por Presupuesto: senador acusó a Frigerio de "apretar" a gobernadores

Un momento de tensión se vivió durante la exposición del ministro del Interior, Rogelio Frgerio, en el Senado sobre el Presupuesto 2019 cuando el justicialista José Mayans acusó al funcionario de dar "instrucciones" a los jefes de bloque, lo que originó una fuerte pelea con el presidente de su bancada, Miguel Pichetto.



"El ministro le dio instrucciones a los jefes de bancada para que llamen a sesión especial el miércoles que viene, para que no se pueda tratar el tema del Fondo Sojero, es una vergüenza", lanzó el senador formoseño al hacer uso de la palabra, luego de señalar además que hubo "aprietes" a gobernadores.



Pichetto, jefe del Bloque Justicialista, tomó la palabra inmediatamente: "No lo puedo dejar pasar. A mí nadie me dio ninguna instrucción. Llamar a sesión especial es una idea del oficialismo".



Y disparó: "Lo que pasa es que algunos quieren incendiar la pradera. Algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución, está bien".



Fuera de micrófono, Mayans le salió al cruce gritando que defiende los intereses de su provincia, lo que llevó a que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Esteban Bullrich, de Cambiemos, a pedir orden al senador formoseño, en medio de un griterío.



Finalmente, Frigerio defendió la decisión de eliminar el Fondo Sojero y agregó: "Me preocupan las acusaciones de amenazas sin puntualizar quién las recibió. Eso no pasó. La relación con los gobernadores no es así".