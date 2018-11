Almirón firmó con San Lorenzo, pero se guardó una carta pensando en la Selección

El entrenador Jorge Almirón firmó este martes su contrato con San Lorenzo, dirigió su primera práctica al frente del plantel en la Ciudad Deportiva aledaña al estadio en el Bajo Flores y prometió que, "de a poco, el equipo va a ir levantando", tras los malos resultados que costaron la salida de Claudio Biaggio.



Almirón, de 47 años, selló su vínculo con San Lorenzo pasadas las 8 con vigencia hasta diciembre de 2019 y con una cláusula de renovación por seis meses más en caso de que el actual oficialismo triunfe en las elecciones que el club de Boedo tendrá a finales del año próximo.



El flamante DT azulgrana también firmó una cláusula en la que se resalta que si recibiera una propuesta para hacerse cargo del seleccionado argentino, podrá desvincularse sin ningún tipo de resarcimiento.



"Estoy entusiasmado y muy contento de estar acá", declaró Almirón en la conferencia de prensa al finalizar el entrenamiento. Además destacó que San Lorenzo es un "equipo muy grande y de a poco vamos a ir levantando".



El ex DT de Lanús y Godoy Cruz, entre otros, confirmó que el acuerdo con los dirigentes del "Ciclón" fue "rápido" y que ahora está pensando en el partido del próximo domingo ante Vélez, rival "que está teniendo un buen torneo", evaluó.



Almirón también proyectó que el equipo "se va a reforzar" para la próxima Copa Libertadores, aunque destacó que "hay mucho tiempo para eso".



"No podemos pensar en el próximo semestre porque estamos en pleno campeonato de la Superliga y un equipo grande no te espera", en referencia a la exigencia que tiene el plantel.



Sobre los pasos a seguir de ahora en más, el técnico nacido en San Miguel declaró que quiere darle "seguridad", al equipo. "Después los jugadores irán adquiriendo ciertos matices de lo que me gusta en cuanto al juego", delineó.



"El domingo (en la derrota 1-0 ante Talleres de Córdoba) el equipo estaba un poco abatido, eso es normal", reconoció el entrenador y destacó que la principal misión que tendrá, será la de "levantar el ánimo del plantel" ya que de ahora en adelante, "la responsabilidad" va a ser suya.



Sobre el partido del fin de semana, el ex mediocampista del Querétaro de México adelantó que "no va a haber grandes cambios" y agregó que "jugará el que esté mejor", al referirse al plantel que tendrá a disposición.



También sobre este tema, destacó que respeta a los jugadores de "jerarquía", que tiene el equipo, pero que "deberán demostrar" que estarán a la altura del momento que viene viviendo el club.



Por último el extécnico de Defensa y Justicia admitió que "jugar bien" requiere ser protagonistas" y "salir a jugar en cualquier cancha" sin condicionamientos.



Almirón fue presentado por el presidente del club, Matías Lammens, y el vice, Marcelo Tinelli, quien indicó: "Es un técnico muy respetado, que siempre quisimos tener. Nos seduce la forma en que manejó los equipos por los que pasó y el juego que le hemos visto y que a veces lo sufrimos".



Almirón, de reciente paso por Atlético Nacional de Colombia, llegó el sábado por la noche al país desde México para sellar los detalles de su incorporación al equipo azulgrana junto a su representante, Christian Bragarnik.



En su gestión al frente de San Lorenzo estará acompañado por Pablo Ricchietti y Pablo Manusovich (ayudantes de campo); Diego Osses (preparador físico) y Horacio Monti (entrenador de arqueros).



Almirón volverá a trabajar en el fútbol argentino después de casi un año cuando le puso punto final a su experiencia en Lanús, donde se consagró campeón del torneo de Primera División, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina en 2016, además de ser finalista de la Copa Libertadores 2017.



Su debut en San Lorenzo será el domingo a las 20 ante Vélez Sarsfield como visitante, en un partido por la fecha 12 de la Superliga.