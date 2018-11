Trump se muestra triunfante pese el revés electoral

El presidente de EEUU, Donald Trump, se jacta de ser un ganador y, sin modificar su tono ni estilo, se mostró triunfante tras perder la mayoría en la Cámara de Representantes a manos de la oposición demócrata en los comicios del martes. En efecto, dijo en Twitter que las elecciones de medio mandato fueron "un tremendo éxito".



Su entusiasmo no es tan poco realista como uno pudiera imaginar: los republicanos retuvieron, e incluso ampliaron, su mayoría en el Senado, en tanto podría tomar ventaja de un enfrentamiento con la Cámara baja en su campaña por la reelección dentro de dos años.



Con su estilo característico, terminó su tuit con un alegre "Gracias a todos!".





Tremendous success tonight. Thank you to all!