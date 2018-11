Tras el feriado bancario, el dólar sube siete centavos a $ 36,67

Tras el feriado del último martes por el Día del Bancario, el mercado de cambios retoma su actividad y el dólar sube siete centavos a $ 36,67 para la venta en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En el mercado informal, en tanto, el blue opera sin cambios a $ 35,60, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



Cabe recordar que el billete cerró estable el lunes en una rueda en la que el Banco Central convalidó una nueva baja en la tasa de Leliq a siete días, llevandola a un promedio del 68,197%, desde el 68,519% registrado el viernes pasado.



El billete se desacopló del segmento mayorista donde la divisa subió 16 centavos a $ 35,65, demandado por el feriado bancario del próximo martes (Día del Bancario).



Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, afirmó que "la sintonía fina ejecutada desde la autoridad monetaria ajustando la tasa de interés en pesos con leves correcciones hacia abajo va impactando suavemente en la evolución del tipo de cambio pero sin los saltos bruscos que en otros momentos alentaron situaciones de incertidumbre e inestabilidad cambiaria".



Y añadió que en un escenario de tranquilidad y sin las tensiones de septiembre que llevaron los precios a los máximos históricos, "la cotización del dólar se va adaptando gradualmente al manejo de las variables monetarias que realiza el Banco Central".



En ese marco y como es habitual, el Banco Central efectuó en la jornada una subasta Letras de Liquidez a 7 días de plazo. El monto adjudicado fue de $ 96.071 millones con una tasa promedio de corte que se ubicó en 68,197%, siendo la tasa máxima adjudicada de 68,5%.



• Dólar en el mundo



El dólar en el mundo declinaba este miércoles contra sus pares luego de que los demócratas lograran una importante victoria en las elecciones legislativas en Estados Unidos, reduciendo las expectativas de un próximo gran estímulo fiscal a la economía del país.



Los demócratas aprovecharon una ola de descontento con la gestión del presidente Donald Trump para ganar el martes el control de la Cámara de Representantes, lo que les da la oportunidad de bloquear la agenda del mandatario y poner a su gobierno bajo un intenso escrutinio.



El índice dólar, que mide de la divisa estadounidense contra una canasta de monedas, perdía un 0,59 por ciento a 95,749. El euro sumaba un 0,49 por ciento a 1,1481 dólares.



El billete verde ha tenido un alza sostenida este año, apoyado por las medidas del gobierno de Trump y por cifras sólidas en la economía estadounidense, que llevaron a Reserva Federal a señalar alzas a sus tasas de interés.



Pero los observadores del mercado creen que los resultados de los comicios, en los que los republicanos retuvieron su mayoría en el Senado, dificultan más la aprobación de estímulos y generan una mayor vigilancia de la gestión de Trump.



La anticipación de menos medidas de estímulo además reduce las perspectivas de que la Fed siga subiendo sus tasas de interés, lo que presionaba a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y al dólar.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó el lunes a un promedio del 59%. En el ROFEX, donde se negociaron u$s 745 millones, más del 50% se pactó entre noviembre y diciembre a $ 37,24 y $ 38,60 con tasas del 65,12% y 53,93% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 186 millones hasta los u$s 54.067 millones.