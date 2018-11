Atentos hinchas de Boca y River: los paquetes para ir al Mundial de Clubes cuesta casi u$s 4000

El sábado 24 de noviembre se definirá quien es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Los hinchas de Boca y River esperan expectantes ese momento, mientras miran de reojo el Mundial de Clubes, que se disputará a mediados de diciembre en Abu Dhabi.



Asistir al Mundial de Clubes no será nada fácil para el bolsillo de los hinchas. Los paquetes, que incluyen aéreos, hotel, entradas a los estadios, traslados, excursiones y asistencia al viajero cuestan u$s 3.970 ($ 141.378).



Las opciones sin aéreos cuestan cerca de los u$s 1.660. Sin embargo, los pasajes rumbo a Abu Dhabi para esa fecha arrancan en los $ 80.000. De esta manera, la diferencia entre un paquete con y sin vuelo es de apenas u$s 40.