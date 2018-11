Todo lo que tenés que saber para ir a la Bombonera a ver la primera final de la Libertadores entre Boca y River

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño definió junto a los clubes involucrados y Conmebol el operativo para el primer Superclásico de la final de la Copa Libertadores, en la que finalmente no habrá inhibidores de señal celular para impedir una posible comunicación del suspendido Marcelo Gallardo con el vestuario de River.



Así lo confirmaron fuentes que participaron del encuentro, celebrado en la sede de la cartera, donde estuvieron presentes el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad nacional, Gerardo Milmann, y el director Nacional de Seguridad en Espectáculos Públicos, Guillermo Madero.



De esta forma, quedó descartado el rumor que había circulado en las últimas horas a través de las redes sociales respecto a la posible colocación de un bloqueador de señal celular para evitar que Gallardo, prohibido de estar en La Bombonera, se comunique con su cuerpo técnico o jugadores.



En el encuentro, como anfitriones estaban el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Sassano; la directora General de Coordinación Operativa, Valeria Sikorsky; el jefe del Departamento de Seguridad de Espectáculos Públicos de la Policía de la Ciudad, Horacio Marot; y el director de la Compañía Seguridad contra Incendios de Bomberos de la Ciudad, Raúl Arancibia.



También estuvieron presentes la directora General de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Paula Scauzillo; el secretario general del Ministerio Público Fiscal, Esteban Prada; y el subgerente operativo de la subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad, Pablo Magno.



Por su parte, el jefe de Seguridad, Gustavo Morelli, estaba como representante de Conmebol, junto a los gerentes de Seguridad de ambos equipos involucrados.



También se encontraban en la reunión de trabajo miembros de las empresas de Seguridad Privada y el operador de Salud contratado por los equipos locales.



Si bien este primer encuentro estará centrado en el choque de ida que se celebrará el próximo sábado en el estadio "La Bombonera", empezaron a proyectarse los lineamientos para el 24 de noviembre, día de la final definitiva, y los posibles festejos.



Si bien no quisieron detallar la cantidad de efectivos, las fuentes del organismo porteño detallaron que, para el sábado próximo, el operativo será "muy similar al último Superclásico", con unos 1.200 hombres entre Policía de la Ciudad y seguridad privada.



Dos horas llevó la reunión este martes en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en la que las autoridades de la Nación y Ciudad diagramaron el operativo.



"El operativo de seguridad será el adecuado para que este partido se desarrolle en paz y armonía. Policía de la Ciudad prestará sus fuerzas, en conjunto con los servicios de Nación que disponga la ministra (Patricia Bullrich)", informó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Sassano.



A su vez, Milman pidió que "el hincha que no tiene entrada, que lo disfrute por la televisión".



"Que no se acerque al estadio porque va a ser imposible el acceso sin tickets verdaderos", indicó en diálogo con La 990 sobre la reventa que existe en Internet.



"Se está trabajando para que el estadio se abra a las 13, cuando lo usual son tres horas antes, para que la gente llegue temprano, de manera paulatina y cómoda. Y el operativo se va a iniciar por la mañana del sábado", detalló Sassano.



Se reforzarán zonas aledañas al estadio "Monumental", donde almorzará el plantel de River y lugar en el que los hinchas harán un banderazo previo al encuentro, así como los alrededores del hotel en el que dormirá Boca, en Puerto Madero.