Gana adeptos un movimiento que propone jubilarse a los 40 años

Un movimiento que gana adeptos propone jubilarse a los 40 o incluso antes. Se trata del FIRE, sigla que no refiere a la palabra fuego en inglés sino a "financial Independence, retire early", lo que en español significa "independencia financiera, retiro temprano".



El modelo básico consta en vivir lo más austeramente posible y ahorrar la mitad de los ingresos o más entre los 20 y los 40 años, con el objetivo de retirarse de la vida laboral antes de los 50.



Los devotos del FIRE no planean en su mediana edad gastar dinero en jugar a las cartas o viajar en crucero, sino tener independencia financiera con un fondo de ahorro suficiente para vivir de la manera más simple. De esta forma, y con la ganancia de la tranquilidad, pueden dedicarse a hacer algo más que buscar ingresos o preocuparse por deberle al banco una gran hipoteca.



Aunque estas ideas existieron desde hace tiempo, las comunidades online permitieron que el movimiento FIRE se consolide en la última década a través de podcasts, blogs y foros de discusión que profundizan en la idea de llevar una vida simple. Uno de los sitios de referencia es "Mr. Money Mustache", escrito por el canadiense Peter Adeney, toda una celebridad entre los jubilados jóvenes, informó el sitio BBC Mundo.



Con todo, esta forma de vida no está exenta de críticas, dado que hay quienes señalan que hay objetivos de ahorro ambiciosos que no son alcanzables. "Tienen muchos aspectos positivos y algunas buenas raíces en la planificación financiera, pero creo que es una versión extrema que no es necesariamente adecuada para todos", dice Damien Fahy, un asesor de planificación financiera con sede en Londres.



Por otra parte, a pesar de que la parte "RE" del movimiento FIRE es jubilarse temprano, no es el objetivo abandonar sus trabajos y no hacer nada hasta que sus adeptos mueran, sino más bien dar flexibilidad para que sus integrantes puedan ocupar su tiempo como quieran.