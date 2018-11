Charly García reveló por qué se tiró desde un noveno piso a la pileta

A más de 18 años de uno de sus más recordados episodios, el músico Charly García contó por qué se tiró desde un noveno piso en un hotel de Mendoza para caer en la pileta.



En una entrevista para una nueva serie serie docu-reality, llamadas BIOS, que trasmitirá este domingo National Geographic, con la conducción de Julieta Venegas, García explicó que se tiró "por un policía".



"Me tiraba de los molinos de viento hacia la pileta, hace unos años. Al principio dudé y me pregunté si la embocaré. Y...¡paf! la emboqué", dijo entre risas. Y agregó: "Yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un solo salto para hacer. Era tac, tac (caer adentro de la piscina) o tac y paf (caer afuera)".