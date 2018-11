Guillermo espanta fantasmas: "Esta final no tiene nada que ver con los otros Superclásicos"

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, negó que la final de la Copa Libertadores frente a River tenga algún tipo de relación con los últimos enfrentamientos definitorios con el elenco de Núñez, donde tuvieron mejor suerte los conducidos por Marcelo Gallardo.



"Es un clásico, pero al ser una final de 180 minutos no tiene nada que ver con los partidos anteriores", señaló el "Mellizo" en una conferencia de prensa que brindó tras la práctica matutina.



Además, consideró que ambos equipos "han demostrado personalidad" y manifestó que imagina una serie "trabada, estudiada y peleada desde el aspecto futbolístico".



En ese sentido, el entrenador "Xeneize" expresó: "En cada instancia vas preparando el equipo a través del juego y la personalidad y tanto River como Boca tuvieron que pasar caminos difíciles para llegar a la final. Los dos demostraron tener personalidad en la Copa".



Barros Schelotto aseguró que "siempre" vio "muy bien y fuerte a Boca", a pesar de que los hinchas consideran que esa solidez se pudo haber conseguido luego de eliminar a Cruzeiro y Palmeiras, por cuartos y semifinal de Copa Libertadores respectivamente.



"Creo que las series con Cruzeiro y Palmeiras dieron seguridad a la gente. Yo, como entrenador, estaba seguro y tenía la tranquilidad de que el equipo iba a aparecer en los momentos más duros de la Copa. Siempre lo vi muy bien y fuerte a Boca", remarcó.



Y luego manifestó: "Las finales son distintas. No hay un método de juego ni una forma para jugarla. Nosotros debemos analizar al rival y dar lo mejor ese día para poner a Boca lo más alto posible".



Al ser consultado por la implementación del VAR, el técnico de Boca declaró: "Creo que es una fuente más de información para el árbitro. Antes sólo se interpretaba lo que estaban viendo el árbitro y los líneas. El VAR es una ayuda más y va a mejorar la calidad del espectáculo".



• "Boca y River pusieron al fútbol argentino en lo más alto".



El entrenador de Boca dijo que el hecho que su equipo y River hayan llegado a la final de la Copa Libertadores "pone al fútbol argentino en lo más alto".



"Me parece que tanto Boca como River han puesto al fútbol argentino donde nunca ha llegado. Mucho se habló de los problemas de la Selección y se tiene que destacar que haya una final inédita. Más allá de lo que pase, hemos puesto al fútbol argentino en lo más alto. El mundo habla de esta final", señaló.



Finalmente, Barros Schelotto opinó acerca de la polémica por la prohibición que impuso Boca a River para "vestir" el vestuario visitante: "A mí no me modifica nada que esté vestido o no. Para mí es lo mismo, son sólo cuatro paredes dentro de las cuales tenés que estar concentrado en lo que vas a hacer".



"Que esté vestido o no en lo individual nunca le presté atención. No me acuerdo si las veces anteriores cuando me tocó ir a la cancha de River estaba vestido", culminó.