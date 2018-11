Vanoli: "La economía real está enferma, en coma"

"Como país y sociedad estamos en un coma 3 y podemos llegar a coma al como 2 o 1 y con eso ganar una elección, pero si no solucionamos los temas de fondo corremos peligro de que estos indicadores que hoy muestran estabilidad se tornen irreversibles", advirtió el ex presidente del Banoc Central, Alejandro Vanoli, en el marco de la presentación de su consultora Synthesis que tendrá un enfoque económico, legal y financiero.



"La profesión económica y la consultoría están en deuda", dijo Vanoli, con un claro mensaje crítico de la profesión económica. "Cuando uno revisa la historia los pronósticos que hicieron en 2002 y 2003 no se cumplieron", afirmó y agregó que "el ejemplo también puede buscarse este año con el REM que son las estimaciones que el Central releva de las consultoras y las proyecciones también fueron erradas con una inflación que decían iba a cerrar en el 19%".



"Me decidí a formar Synthesis porque me parece necesario que haya un espacio de consultoría que dé un buen servicio", explicó el economista con 30 años de carrera en el Banco Central, los últimos cinco como presidente durante el Gobierno de Cristina Kirchner.



Durante el lanzamiento de la firma asesora en un encuentro realizado el martes 6 de noviembre en el Torquato Tasso, participaron entre otros Agustín Rossi, Héctor Recalde, Ariel Sujarchuk, José "Pepe" Albistur y María Laura Garrigós de Rébori, el ahora titular de Synthesis reflexionó que "se puede entender el lobby pero no se puede justificar que la información que se entregue sea errónea" y enfatizó que "algunos generan por ideología ruidos y desinformación y esto en términos económicos y sociales tiene efectos negativos".



En esa línea indicó que "los economistas no empapamos con poca realidad de la calle y hace falta una mirada a escala humana y a nivel de las pymes". En cuanto al rol de las consultoras y asesores económicos señaló que "no se puede pensar la economía sin pensar en la idiosincrasia de los pueblos y en la historia" y puso como ejemplo la fiebre de los argentinos por el dólar.



"En muchas consultoras hay un conflicto de intereses, hay una mirada ideológica y mucha de la información son operaciones destinadas a generar un comportamiento determinado. En esta época del postverdad es central cuidar al cliente y al ciudadano", sentenció Vanoli quien afirmó que su consultora apunta a asesorar al sector público y privado, y a empresas pequeñas, medianas y grandes.



"Es muy difícil en todos los órdenes de la vida decir lo contrario, decir algo distinto", sostuvo Vanoli al recordar que en 2016 y 2017 sus pronósticos iban en contra de las proyecciones de la mayoría de las consultoras económicas. "Era difícil decir cosas porque la gente no las quería escuchar. Hay que tener una visión plural y no tener miedo de ir contra corriente".



En cuanto a la marcha de la economía argentina señaló que "no me gusta la política económica y pienso que estamos en una situación crítica que hay si corregir pero no lo digo porque no me guste el Gobierno, así como tampoco por simpatía a un Gobierno voy a decir que está todo bien". Por último afirmó que "que la síntesis incorpora a todas las partes, no para perderse en un mar incoherente sino para sumar otras miradas".