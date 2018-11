Cuáles son los puntos que restan por definir del bono por $ 5.000

A un día de anunciado el bono de fin de año acordado entre el Gobierno, empresarios y la CGT, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, definió este miércoles modalidades de su pago, mientras que las empresas alertaron que seis de cada diez no estarán en condiciones de afrontarlo.



• El bono acordado será de $ 5.000, a abonar en dos cuotas, en noviembre y enero.



• Será no remunerativo hasta los $ 5.000. "Pusimos el límite de 5.000 pesos como no remunerativo. Para las empresas que puedan pagar más, eso ya sería remunerativo", anunció Sica.



• Será obligatorio para el sector privado y el Gobierno ya se encuentra trabajando en el decreto. "Hasta que el sistema público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado. Estamos terminando de redactar el texto", explicó el ministro.



• Durante el transcurso de este miércoles, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, anunció negociaciones con el vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, Andrés Ibarra y el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, para extenderlo al sector público.



• Sica también anunció que se entablarán negociaciones con el sistema financiero para que haya algún tipo de flexibilidad de pago para las empresas.



• José Urtubey de la UIA; Funes de Rioja, presidente de la cámara de alimenticias COPAL y CAME pusieron reparos al bono, alertaron sobre las problemáticas de las pymes para afrontarlo y pidieron seguir negociando sus alcances.