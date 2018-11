Solari toma cada vez más fuerza en el banco de Real Madrid

Real Madrid goleó 5-0 a Viktoria Plzen checo este miércoles, con doblete de Karim Benzema, para seguir en la pugna por el liderato del grupo G de Liga de Campeones.



Benzema abrió el marcador tras una jugada de fantasía (20) y repitió de cabeza (37), Casemiro amplió la ventaja de cabeza (23), Gareth Bale rubricó el 4-0 (40) y Tony Kroos marcó el 5-0 (67) para lograr un pleno de tres victorias desde que Santiago Solari dirige al equipo blanco.



Tras sendas victorias en Copa del Rey y Liga, Solari debutó de la mejor manera en la Champions para empezar a soñar con pasar de técnico interino a definitivo tras el cese de Julen Lopetegui hace semana y media.

Real Madrid, dirigido por Santiago Solari, vapuleó a Viktoria Pilzen, en República Checa, por 5 a 0, en la cuarta fecha del grupo G de la Liga de Campeones de Europa.



Los goles del equipo madrileño fueron convertidos por el francés Karim Benzema (PT 20 y 37m), el brasileño Casemiro (PT 23m), el galés Gareth Bale (PT 40m) y el alemán Tony Kroos (ST 22m).



El actual bicampeón del certamen mejoró su rendimiento desde el arribo de Solari como técnico interino en reemplazo de Julien Lopetegui, lo cual se reflejó con tres triunfos consecutivos (liga española, Copa del Rey y Liga de Campeones), con 11 goles a favor y ninguno en contra.



La comisión directiva de Real Madrid, comandada por Florentino Pérez, realizará el análisis pertinente, pero Solari hizo méritos para convertirse en el entrenador fijo del equipo a fuerza de resultados.



El dato del partido fue el reemplazo del capitán y referente Sergio Ramos por Javi Sánchez a los 14 minutos del segundo tiempo.



Real Madrid lidera el grupo G con nueve unidades junto con Roma, que derrotó como visitante a CSKA Moscú por 2 a 1 con el defensor Federico Fazio como titular.



Benfica, en el grupo E, empató de local con Ajax 1 a 1 en duelo de argentinos. El equipo portugués alistó a Eduardo Salvio (se retiró lesionado) y Franco Cervi, mientras que el conjunto holandés tuvo a Nicolás Tagliafico como titular.



Por parte, Manchester City goleó como local a Shakhtar Donetsk por 6 a 0 por la zona F y quedó a un paso de octavos de final.



Valencia, con Ezequiel Garay como titular, derrotó en Mestalla a Young Boys por 3 a 1 en el grupo H y alimentó sus ilusiones de acceder a la próxima instancia. En la misma zona, Juventus, a pesar del gol de Cristiano Ronaldo, perdió en Turín con Manchester United por 2 a 1. El equipo británico dio vuelta el tanteador en los minutos finales con las anotaciones de Juan Mata y Alex Sandro en contra de su valla.



• La palabra de Solari.



El técnico de Real Madrid, Santiago Solari, se mostró contento este miércoles tras golear 5-0 al Viktoria Plzen en la Liga de Campeones afirmando que "pasamos el partido con nota".



"Lo pasamos con nota, los jugadores estuvieron muy bien", afirmó un sonriente Solari en la rueda de prensa posterior al encuentro.



"Hemos hecho un partido muy serio de principio a fin, los jugadores han mostrado todo su talento de cara al gol, hemos visto algunos preciosos", declaró el exRiver.



"No hay forma de acabar 0-5 en 'Champions' si no se hace un partido de estas características, así que estoy muy feliz, pero el mérito es de ellos (los jugadores)", agregó el técnico blanco.



Solari lleva tres victorias en tres partidos al frente de Real Madrid, pero sigue dando todo el mérito a los jugadores.



"Hay grandes jugadores en este equipo, son capaces de llegar hasta donde quieran llegar, lo han demostrado en el pasado, no tienen límite, no tienen techo", indicó.



"Evidentemente habrá partidos distintos donde nos hagan daño, pero jugando como hoy va a ser difícil que no hagamos gol, hemos visto goles preciosos", añadió Solari.



Nombrado de forma interina, el técnico 'merengue' volvió a evitar contestar si se ve como definitivo hasta final de temporada.



"Sólo puedo pensar en lo próximo, sólo puedo pensar en el próximo partido, sólo puedo ver el siguiente eslabón de la cadena, y no me parece mal que sea así, lo importante es el siguiente partido", se limitó a afirmar Solari como había hecho la rueda de prensa previa al encuentro.



Al contrario que Lopetegui, Solari dejó en el banco a Keylor Navas dando la titularidad en 'Champions' a Courtois.



"Es una decisión que he tomado", afirmó, antes de asegurar que "Keylor es un señor y tiene toda mi admiración como futbolista y mi respeto como hombre".



"Además, es un jugador importante del plantel, todos los que hemos jugado al fútbol profesional sabemos que no solamente uno es importante cuando juega, son 24 los que componen una plantilla, y se es importante también cuando no se juega", expresó.



"Keylor es un jugador muy querido, así que sigue siendo muy importante en cualquiera de sus funciones, por supuesto cuando ataja y también cuando no lo hace", concluyó.



El resto de los partidos de hoy fueron:



Grupo E: Bayern Munich 2 (2 de Robert Lewandowski)-AEK Atenas 0



Grupo F: Lyon 2-Hoffenheim 2



La fase de grupos tendrá su correlato el 27 y 28 de noviembre.



-Posiciones-



Grupo A: Borussia Dortmund y Atlético Madrid 9 puntos; Brujas 4; Monaco 1.



Grupo B: Barcelona 10 puntos; Inter 7; Tottenham 4; y PSV 1.



Grupo C: Liverpool y Napoli 6; PSG 5; Estrella Roja 4.



Grupo D: Porto 10; Schalke 8; Galatasaray 4; Lokomotiv 0.



Grupo E: Bayern Munich 10; Ajax 8; Benfica 4; AEK Atenas 0.



Grupo F: Manchester City 9; Lyon 6; Hoffenheim 3 y Shakhtar 2.



Grupo G: Real Madrid y Roma 9; CSKA Moscú 4; y Viktoria Pilsen 1.



Grupo H: Juventus 9; Manchester United 7; Valencia 5; Young Boys 1.