La Casa Blanca retiró la acreditación al periodista que sostuvo tenso cruce con Trump

Video editado por el diario español El País.





La Casa Blanca anunció el miércoles que retiró, "hasta nuevo aviso", la credencial a un reportero de la cadena CNN que horas antes sostuvo un tenso intercambio con el presidente estadounidense Donald Trump, durante una conferencia de prensa.



Un Trump visiblemente enojado, calificó al periodista Jim Acosta de "enemigo del pueblo" y "persona horrible", luego de que el corresponsal de CNN en la Casa Blanca se negara a cumplir con una orden del presidente de sentarse y entregar el micrófono durante una rueda de prensa al día siguiente de las elecciones de mitad de mandato.



"La Casa Blanca está suspendiendo el pase del reportero involucrado hasta nuevo aviso", dijo la portavoz de la presidencia, Sarah Sanders, horas después del incidente, refiriéndose a Acosta, quien luego tuiteó que se le había negado la entrada a la sede presidencial.



El tenso intercambio comenzó luego de que el periodista se aferrara al micrófono e insistiera en preguntar al presidente sobre los migrantes centroamericanos que marchan hacia Estados Unidos en caravanas.



El presidente gritó "¡Es suficiente!" y una pasante intentó sin éxito quitarle el micrófono al reportero.



"El presidente Trump cree en una prensa libre y espera y da la bienvenida a las preguntas difíciles hacia él y su administración", señaló Sanders en su declaración.



"Sin embargo, nunca toleraremos que un reportero ponga sus manos sobre una mujer joven que está tratando de hacer su trabajo como pasante de la Casa Blanca. Esta conducta es absolutamente inaceptable", dijo.



Acosta respondió a la acusación de mala conducta, y tuiteó: "Esto es una mentira". Varios periodistas de Washington que habían asistido a la conferencia le manifestaron su apoyo por la misma red social.



"La secretaria Sanders mintió", dijo a su vez CNN en un comunicado, asegurando que la suspensión de la credencial fue "en represalia por preguntas retadoras".



Sanders "hizo acusaciones fraudulentas y citó un incidente que nunca ocurrió", dijo la cadena televisiva. "Esta decisión sin precedentes es una amenaza a nuestra democracia y el país merece algo mejor. Jim Acosta tiene todo nuestro apoyo", añadió.



Una asociación que representa a los periodistas acreditados ante la Casa Blanca criticó también la suspensión de la credencial de Acosta, tildando la medida de "inaceptable".



"La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se opone fuertemente a la decisión de la administración Trump de usar las credenciales (...) como una herramienta para castigar a un reportero con el que tiene una relación difícil", dijo el grupo en un comunicado.



"Retirar el derecho de acceso al complejo de la Casa Blanca es una reacción exagerada y es inaceptable", agregó.



El del miércoles fue el último de un largo historial de desencuentros entre el mandatario republicano y Acosta.



En la rueda de prensa, cuando Acosta le preguntó si había "demonizado a los migrantes" durante la campaña para las elecciones de medio mandato del martes, Trump respondió: "No, quiero que entren al país. Pero tienen que ingresar legalmente".



Pero Acosta insistió: "Están a cientos de millas de distancia. Eso no es una invasión", dijo, usando la palabra con la que Trump había definido la ola de migrantes. En ese punto el presidente lo atacó.



"Honestamente, creo que me deberías dejar dirigir el país. Tú diriges CNN, y si lo hicieras bien, tus 'raitings' serían más altos", dijo Trump.



"La CNN debería avergonzarse de tenerte trabajando para ellos, eres grosero y una persona horrible", siguió, luego de hacer como que se iba del cuarto ante la insistencia del periodista.



Antes de la siguiente pregunta, el periodista de NBC Peter Alexander defendió a Acosta diciendo que era un "reportero diligente", por lo que se ganó también la ira de Trump.



"Tampoco soy tu fan. Para ser honesto, no eres el mejor", le dijo el mandatario a Alexander. Luego volvió a dirigirse a Acosta: "Cuando informas noticias falsas, lo que CNN hace mucho, eres el enemigo del pueblo", le increpó.



En respuesta, CNN dijo que "los ataques de este presidente a la prensa han ido demasiado lejos".



"No son sólo peligrosos, son preocupantemente antiestadounidenses", señaló la cadena. Al final de la conferencia de prensa, que duró casi una hora y media, Trump dijo que esperaba que "el tono pueda mejorar (con la prensa), pero (eso) comienza con los medios".