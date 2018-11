En medio de la discusión por el Presupuesto, misión del FMI llega al país para supervisar la marcha de la economía

Un equipo del FMI llegará a la Argentina mañana para seguir de cerca el funcionamiento de la economía y las cuentas fiscales tras acordar la ampliación del crédito Stand-by con el Gobierno de Mauricio Macri.



La misión visitará el país en medio de la discusión por el Presupuesto, que quedó en condiciones de ser votado el 14 de noviembre. De ese modo, el Gobierno espera mostrar avances en materia fiscal y el sobrecumplimiento de la base monetaria por parte del Banco Central.



La misión será liderada por Roberto Cardarelli, el encargado de supervisar el caso de la Argentina. Según había anticipado el FMI en un comunicado, los técnicos se reunirán "con funcionarios del Gobierno y Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia y sociedad civil".



En tanto, la próxima revisión del Fondo tendrá lugar en diciembre próximo, de acuerdo con lo estipulado. En ese marco, el FMI va a reabrir su oficina en Argentina y nombró como su representante al economista jamaicano Trevor Alleyne quien asumirá su cargo a finales de noviembre.







"Alleyne tiene más de 25 años de experiencia como economista del Fondo, trabajando con temas relacionados a los países miembros", también en América Latina y ha liderado varias investigaciones, indicó un funcionario de la institución.



Cabe recordar que el directorio del FMI aprobó a fines de octubre pasado la primera revisión del desempeño de la Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By de 36 meses que fuera suscripto el 20 de junio de 2018, autorizó un desembolso por u$s 5.700 millones y también aprobó la ampliación del programa de asistencia solicitado por el país a comienzos de mes en curso. De esta forma, la Argentina obtiene desembolsos por u$s 20.400 millones desde junio último.



Con la aprobación de la ampliación del Acuerdo Stand-by se incrementa el acceso hasta un total de aproximadamente u$s 56.300 millones (equivalente a DEG 40.710 millones o 1,277 por ciento de la cuota argentina). Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario, según señala un comunicado del FMI.



El plan económico reforzado de Argentina - señala - apunta a fortalecer la confianza y estabilizar la economía a través de una reducción del déficit presupuestario, la adopción de un marco de política monetaria más simple y la flotación libre del tipo de cambio (con intervenciones cambiarias circunscritas a casos de fluctuaciones extremadamente excesivas del tipo de cambio).