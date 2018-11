Cómo será el megaoperativo de seguridad que se prepara para la Cumbre de Líderes del G20

Dentro de tres semanas Argentina será protagonista de uno de los acontecimientos políticos y económicos más importantes del año, cuando más de diez mil personas arriben al país para participar de la Cumbre de Líderes del G20, donde desfilen entre otros, Angela Merkel, Vladimir Putin, y Donald Trump, para quien esta será su primera visita a la región.



Después de todo el debate que generó la seguridad en torno a la final de la Copa Libertadores, las dudas acerca de la capacidad del Gobierno para cuidar a los principales mandatarios del mundo se acrecentaron. Pero lo cierto es que el colosal operativo de seguridad comenzó a montarse hace más de un año y, liderado por la ministra Patricia Bullrich, mantiene desde entonces reuniones semanales (que se intensificaron en los últimos días) desde fines de 2017.



Según confirmaron a ámbito.com desde la organización del organismo multilateral, el llamado Comité de Seguridad del G20 encabezado por Bullrich reúne a las cuatro fuerzas de Seguridad federales (Policía, Gendarmería, Prefectura y el Ejército). A lo largo del año, participaron en distinta medida las carteras de Defensa, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Policía de la Ciudad, Cancillería, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Asimismo, el Comité se divide en nueve unidades: Operaciones, Análisis e Inteligencia, Equipamiento y Presupuesto, Relación con países del G20 (Ministerio de relaciones y Culto), Planificación de seguridad QBNR (Fuerza Aérea, Secretaría de Energía, y Secretaría de Salud), Ciberseguridad, Articulación con jueces y fiscales, (Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial, Comunicación) Comunicación, y Articulación de actividades del G20 con gobiernos provinciales.



Pero el próximo 30 de noviembre no será el día de debut del Comité de Seguridad. La unidad ya estuvo operativa, a modo de ensayo, en la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los Juegos Olímpicos de la Juventud.





Gendarmería nacional custodió los accesos del Centro de Exposiciones durante la última Ministerial de Finanzas y Bancos Centrales.



Uno de los principales asesores del país fue el gobierno alemán, que supo ser sede de la Cumbre durante 2017. "Se mantuvo un diálogo permanente, y una de los cosas que remarcaron es que más allá de la seguridad de mandatarios, los vecinos decían sentirse desprotegidos frente a las manifestaciones. Por eso, el objetivo del operativo es garantizar la seguridad no sólo de las comitivas, sino de la población en general, y tratar de que no haya disturbios", aseguraron. Si se tiene en cuenta el antecedente alemán, allí el cónclave de líderes finalizó con cientos de heridos, decenas de detenidos, y un costo en los daños materiales que el propio gobierno de ese país estimó en 2.700.000 euros.



Pero Alemania no fue el único país que supo asesorar al gobierno de Mauricio Macri. En total, las fuerzas de seguridad lideradas por Bullrich recibieron siete capacitaciones a lo largo del año, impartidas también por Francia, Australia, Estados Unidos, China e Israel. Éste último, es el único de los países que intervino en la seguridad local pero que no es miembro G20.



En total, se calcula que el país recibirá en la última semana de noviembre unas diez mil personas que participarán de la Cumbre de Líderes. De ellas, 7.500 pertenecen a las comitivas de los países miembros, países invitados, y organismos multilaterales.



El podio de las comitivas más numerosas está liderado por Estados Unidos. Donald Trump traerá al país una delegación de 800 personas (incluida la seguridad). En segundo lugar se ubica China, 400 personas. Los rusos quedaron terceros: arribarán 200.



Este cálculo no incluye a la prensa internacional, que según las estimaciones del G20 ronda en 2.500 periodistas que trabajarán en su mayor parte en la Sala de Prensa que se armó en las instalaciones de Parque Norte.



En total, participarán más de veinte mil efectivos de las fuerzas de seguridad locales, y habrá una "cápsula de acompañamiento" en caso de que sea necesario trasladarse a cualquier punto de la Ciudad o el país.



Reforzarán el control del espacio terrestre 15 equipos de miembros de las fuerzas de la Ciudad, con brigadas de "respuesta rápida".





Protestas en Hamburgo, sede de la Cumbre de Líderes durante 2017.



Para garantizar la seguridad de los arribos internacionales, el Aeroparque Jorge Newbery estará habilitado para uso exclusivo de las comitivas oficiales. Específicamente, entre las 15 del jueves 29 de noviembre y las 22 del sábado 1 de diciembre próximos el aeropuerto metropolitano se encontrará inhabilitado para operaciones civiles y comerciales, quedando reservado para aeronaves que transporten a presidentes, jefes de delegaciones o comitivas de países miembro u organismos internacionales, o militares. La medida alcanzará también a los aeropuertos de El Palomar, San Fernando y Morón, además de los aeródromos y helipuertos que se encuentran dentro de un radio de espacio aéreo de 25 kilómetros de Aeroparque.



Asimismo, habrá un "comando unificado en seguridad al mando de Patricia Bullrich y en contacto con Mauricio Macri operativo las 24 horas", que recibirá imágenes de los monitoreos de municipios. El espacio aéreo también contará con cuatro helicópteros habilitados para transmisión de imágenes. Aviones de combate sobrevolarán la zona, teniendo permitido el derribo de aeronaves.



El Gobierno implementó un protocolo de "protección aeroespacial de tres anillos", en el que trabajó en conjunto con Uruguay. Asimismo, se implementará una tecnología que inhibe el vuelo de drones en las zonas de Aeroparque y los recorridos de las delegaciones internacionales.



También se utilizarán cinco radares "Primario Argentino" modernizados por el INVAP, que constan de un alcance de 400 kilómetros para desplegarse en espacios terrestres.



Respecto a la seguridad marítima, la sede de la Cumbre (Costa Salguero), fue elegida entre otros motivos, por contar con lo que denominan "una barrera natural" de protección del 50% de su predio: el Río de La Plata.



Habrá en total 23 unidades desplegadas entre lanchas, barcos y motos acuáticas, a las que se suman doscientos buzos tácticos.



La Cumbre de Líderes del G20 traerá además un hecho inédito en materia de seguridad local: será la primera vez en el país que se aplique un protocolo de control radiológico, para el cual las fuerzas de seguridad recibieron "capacitación en materia nuclear".