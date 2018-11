UPCN aseguró que el bono será para privados y estatales

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, aseguró que el bono de fin de año lo van a cobrar tanto los empleados de empresas privados como los estatales.



"Nosotros veníamos conversando para reabrir por tercera vez la paritaria para generar un alivio y tratar de recuperar poder adquisitivo. Todavía no tenemos los números finales pero consideramos que en pocos días podamos tener alguna respuesta", señaló Rodríguez en una entrevista con La990.



Valer recordar que, si bien el gremio no forma parte del decreto oficial, Rodríguez inició negociaciones con el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra para abrir una negociación complementaria de esa paritaria e incluir un pago no remunerativo y también un porcentaje adicional al 15% pactado hasta ahora en dos instancias previas en lo que va del año.



Sobre los dichos de empresarios que se niegan a pagar el bono, el titular de UPCN expresó que "en la reunión que hubo en el gremio de Sanidad se arregló otra cosa", dejando en claro que confía en lo acordado con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.



Rodríguez aseguró que los gremios apuntan a que "en noviembre y en enero los trabajadores cobren $2500 en cada oportunidad".



"Los bonos son remunerativos, no bonificables", aclaró el titular de UPCN, en el caso de los empleados estatales y explicó: "Pretendemos volver a colocar las escalas salariales en su proporción original, pero lo estamos discutiendo".