Desagradable: defensor de San Martín de Tucumán no soportó ser goleado y escupió a Gaibor

El defensor de San Martín de Tucumán, Lucas Acevedo, no pudo controlarse tras la derrota ante Independiente por 4 a 0 y escupió al enganche Fernando Gaibor. La acción no fue advertida por la terna arbitral, aunque el jugador podría ser sancionado de oficio.



"Me escupió, es lamentable. Me había entrado fuerte en dos jugadas en el primer tiempo y nunca reclamé, nunca dije nada. Fue una jugada que lo enfrenté, tenía que sacármelo de encima, siempre juego así", manifestó el ecuatoriano tras el partido.



Luego, Gaibor le bajó el tono a lo sucedido: "Esas cosas hay que dejarlas a un lado y priorizar el triunfo, el gran partido que hicimos hoy todos".