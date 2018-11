La empresa Parrot Analytics, una de las consultoras referentes sobre big data, relevó cuáles son las series más vistas por los argentinos en las distintas plataformas on demand.



Netflix se quedó con más de la mitad de los títulos que integran la lista y se adueñó del primer lugar con una de sus más recientes producciones: La maldición de Hill House.



Unas 2.174.928 personas demandaron la adaptación de la historia escrita por Shirley Jackson. El podio lo completan Stranger Things, otro tanque de Netflix que cosechó 1.790.612 demandas, y The man in the high castle con 1.554.802.



Netflix colocó en el top ten también a La Casa de papel (5° con 1.422.424), Orange is the new black (7° con 1.790.612), Las chicas del cable (8° con 1.196.329) y La Casa de las Flores (10° con 1.174.090), para ganar la competencia entre los proveedores de streaming.



En tanto que cuarta en el ranking quedó The handmaid's tale, de la plataforma Hulu, y sexta fue Cobra Kai, la remake del film clásico Karate Kid. La serie de terror psicológico Castle Rock, basada en el libro de Stephen King, quedó novena.