Escándalo y acusación de traición entre dos ídolos de Vélez

Roberto Trotta, capitán del equipo de Vélez campeón de la Copa Intercontinental en 1994, acusó al actual manager de la institución de Liniers, Pablo Cavallero, de haberlo traicionado. Según palabras del exdefensor, los desplazó del proyecto para el "Fortín" que él había ideado.



"Obvio que me traicionó, claro que sí. Es más, yo lo quiero buscar a Pablo Cavallero", manifestó Trotta, quien se explayó: "Un fin de semana fuimos a jugar a Dolores un partido River-Boca, a él lo invitan a jugar para Boca sin tener nada que ver porque les había fallado el arquero del senior. Le digo 'escuchame Pablo, vienen las elecciones, ¿querés que hagamos algo?'. Y me responde 'sí, Roberto, sí'".



Luego, explicó que le presentaron la idea a la actual dirigencia comandada por Sergio Rapisarda de forma conjunta: "Después habían visto el proyecto y lo recibieron de la mejor forma, y pasa esto, obvio que me traicionó. Pero es parte del fútbol que tenemos...".



Finalmente, le apuntó también a los dirigentes de la institución de Liniers: "Avalaron eso. Pablo me la jugó mal pero (Miguel) Calello y Rapisarda fueron cómplices".