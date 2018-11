Vidal: "Candidata a presidenta es lo único que estoy segura que no voy a ser"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que está "segura" de que no competirá por la Presidencia el año próximo e insistió en que no definió su futuro político.



"Candidata a Presidenta es lo único que estoy segura que no voy a ser", afirmó Vidal, quien insistió: "Yo no definí mi candidatura para el 2019".



En declaraciones a Radio Con Vos, la mandataria subrayó que "si le dedicas 15 minutos a pensar en una candidatura, son 15 minutos que no le dedicas a tu trabajo".



Sobre los tres años de gestión del oficialismo, reconoció que "la economía fue mucho más difícil de lo que creíamos" y agregó: "Creo que pusimos metas muy altas, en campaña es muy difícil transmitir el concepto de lo que uno quiere".



"Una gran parte de los argentinos cree que los políticos no nos podemos equivocar. Yo les digo que si podemos equivocarnos, somos humanos", agregó.



También evaluó que "deberíamos haber sido más claros con lo que encontramos y fuimos demasiado optimistas", en tanto que señaló: "elegimos el camino menos malo".



Por otra parte apuntó contra sus colegas de otras provincias, al señalar: "Los gobernadores peronistas pidieron un ajuste en la Provincia de Buenos Aires para poder lograr un presupuesto equilibrado".



Y destacó su gestión, al indicar que "hay cosas que el Estado hace, que no siempre se ven, y tienen que ver con que la gente sea cada vez menos pobre".



Además, Vidal insistió en que "los paros docentes no son paros por el salario, son paros políticos" y resaltó que va a "volver a convocar a los gremios porque realmente queremos mejorar el salario de los docentes".



"En el 2016 equiparamos el sueldo de los docentes con la inflación y en el 2017 también, 2018 sin dudas fue un año muy difícil, hay 4 o 5 gremios que no quisieron acordar", puntualizó.



También insistió: "Cuando yo asumí la gobernación la provincia estaba quebrada, si me preguntas si eso ahora se resolvió te diría que definitivamente no".