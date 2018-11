Francisco: "Cuando un gobierno no es honesto busca ensuciar a sus adversarios"

"Cuando un gobierno no es honesto busca ensuciar a sus adversarios con la murmuración, lo busca siempre, sea con difamación, con calumnia", dijo el papa Francisco en la homilía de la misa en Santa Marta.



El pontífice -refirió Vatican News- advirtió también a la Iglesia: "¿Cuánto se murmura en las parroquias?", preguntó, poniendo en evidencia que cuando hay "un testimonio que no me gusta o una persona que no me gusta, de inmediato se desencadena la murmuración".



El Papa habló también de los gobiernos dictatoriales: "¿Qué hace un gobierno dictatorial? Domina primero a los medios de comunicación con una ley, y de ahí empieza a murmurar, a todos aquellos que para él son un peligro". Francisco pidió cambiar este "pecado de murmuración cotidiano, en lo pequeño y en lo grande", y en lugar de eso dialogar o "buscar resolver una situación de conflicto".