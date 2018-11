Gobierno permite a empresas fijar más de dos cuotas para pagar el bono: CGT espera letra chica del decreto

El ministro de la Producción, Dante Sica, confirmó que las empresas que no pueden afrontar el pago del bono de $ 5.000 en dos tramos no remunerativos acordado con la CGT podrán convenir más cuotas, si el gremio del sector lo acepta. Además, deslizó que en medio de esas negociaciones se pueden incorporar el plus de fin de año a cuenta para las paritarias de 2019.



"Tratamos de tener el acuerdo lo más rápido posible, para bajar la incertidumbre. Forma parte de la discusión salarial", justificó Sica. La iniciativa sería obligatoria e ggincluirá un párrafo especial para frenar despidos, tal como ancitipó Ámbito Financiero.



"Mientras tratamos de buscar una solución hay muchas paritarias que se están realizando y también esto puede formar parte de las negociaciones" del año que viene, afirmó Sica en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, al término de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri.



Sindicalistas y empresario esperan para este jueves la redacción final del decreto de Necesidad y Urgencia que suscribirá Macri. A las 16 se reúne el Consejo Directivo de la CGT. Si hay conformidad con la letra chica del texto, el quinto paro general contra el Gobierno de Cambiemos previsto para el 27 de noviembre quedará virtualmente suspendido. La medida estaban panificada por 36 horas con movilización a Plaza de Mayo.



"Abrimos un canal de diálogo con la CGT y los empresarios, todos tenemos preocupación con los temas de empleo, la caída en algunos meses del ingreso de los trabajadores, estamos buscando algunas soluciones y empezamos esta discusión en torno al bono", sostuvo Sica en una conferencia de prensa con Rogelio Frigerio.



El ministro de Interior celebró el diálogo con los gremialistas. "Estamos en plena conversación y discusión donde participan los actores principales, que son las empresas y los representantes de los trabajadores, para ver si podemos llegar a un acuerdo que baje la conflictividad laboral y permita que haya un bono compensatorio", indicó.



En tanto, esta mañana, el secretario general del sindicato ferroviario La Fraternindad, Omar Maturano, advirtió que "para desactivar el paro" el decreto "tiene que estar hoy".



"La discusión por el bono de fin de año es algo que no se tendría que hacer. Cuando salimos de la reunión con funcionarios del Gobierno y empresarios (el martes último) habíamos quedado que los $ 5.000 eran una base para todo el mundo", sostuvo el maquinista.



El temor de los cegetistas es que muchas empresas, principalmente las pymes, no puedan abonarlo. "Quedaba en cada sindicato seguir discutiendo, pero va a pasar lo mismo que el año pasado: arreglamos un bono y el 50% de los trabajadores lo cobró y el otro 50% no. Muchos empresarios no lo pudieron pagar", recordó Maturano.



El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, aseguró que los estatales también cobrarán el bono. "Veníamos conversando para reabrir por tercera vez la paritaria para generar un alivio y tratar de recuperar poder adquisitivo. Todavía no tenemos los números finales pero consideramos que en pocos días podamos tener alguna respuesta", señaló Rodríguez en una entrevista con La990. Se espera que los trabajadores del Estado mejoren el 15% y las dos sumas fijas de $ 2.000 y $ 4.000 acordadas para octubre y noviembre.