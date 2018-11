Tensión y furia de los hinchas de Boca por la venta de entradas para la final de la Libertadores

Cientos de hinchas de Boca se quejaban públicamente en la Bombonera, en medio de empujones y momentos de tensión, luego de no haber podido adquirir entradas para el partido de ida frente a River, por la primera final de la Copa Libertadores.



Los socios, que más allá de alguna avalancha se quejaban pero sin incidentes mayores, no pudieron adquirir tickets a través del portal www.soysociosbocajuniors.com.ar e hicieron saber su malestar al ir a protestar al club más allá de expresarse a través de distintas redes sociales.



Desde las 19 se abrirá una segunda instancia para que los socios puedan adquirir sus localidades para el sábado. Según el presidente de Boca, Daniel Angelici, todavía resta vender el 50% de las populares, que son 13 mil en total.



Precisamente, el máximo dirigente "xeneize" explicó que para la venta de entradas no se puso filtro "para que todos los socios pudieran intentar tener su ticket" y dijo que "el hincha no tiene nada que hacer en la Bombonera", en referencia a quienes se manifestaban por esta situación.



En declaraciones formuladas a TyC Sports, indicó que "era previsible esta situación porque no hay estadio que alcance para este encuentro", en referencia a la ida ante el "Millonario", por la final de la Copa Libertadores.



"Era previsible que esto iba a pasar ya que no hay estadio que alcance para un partido así. Sólo 29 mil carnets pueden comprar y tenemos 90 mil socios habilitados para comprar", afirmó Angelici.



"Los simpatizantes no tienen nada que hacer en el club. Lo que tienen que hacer es ingresar a la página. ¿Por qué se sacó el filtro? Tomé la decisión de sacarlo para darle la posibilidad a todos los socios", expresó.



Angelici indicó que "el filtro se utilizó para algunos partidos por pedido del Comité de Seguridad y esta vez decidimos darle la posibilidad a la masa total de los socios".



Por último, el dirigente manifestó que Boca "necesita un estadio mínimo para 80 mil personas" y manifestó que "por eso estamos debatiendo con todas las agrupaciones al respecto".