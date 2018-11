Bielsa también se metió en el Superclásico: "Es el partido de los sueños"

El director técnico Marcelo Bielsa definió este jueves al Superclásico que protagonizarán Boca Juniors y River Plate por la final de la Copa Libertadores de América como el "partido soñado".



El actual entrenador de Leeds United, de la segunda división inglesa, fue consultado por la prensa local por el partido que jugarán los equipos más importes de Argentina y no tuvo rodeos para calificarlo.



"Es el partido de los sueños. Todos sueñan con este tipo de partidos porque tienen la aspiración de ganarlos", manifestó Bielsa durante la conferencia de prensa que brinda habitualmente en la previa de los partidos.



Al "Loco" también le preguntaron por su experiencia en la final de la Copa Libertadores de América de 1992 como DT de Newell's Old Boys.



"Fue hace mucho tiempo. Y existen dos puntos de vista posibles: para aquellos que son de Newell's es un recuerdo inolvidable y para los que analizan mi carrera dirán que hace mucho tiempo no gano algo", sentenció.