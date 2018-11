Efecto dólar alto: creció llegada de turistas y cayó la salida de argentinos al exterior

La llegada de turistas extranjeros aumentó en septiembre un 11,8%, en forma interanual, mientras que los viajes de residentes en el país al exterior bajaron un 10,8%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).



En total, fueron 225,3 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina y 328,4 mil turistas salidas de residentes.



En el acumulado de enero a septiembre, se alcanzaron 1.952,9 miles de llegadas de turistas no residentes y se registró un aumento de 6,2%. En este marco, Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,5% de las llegadas de turistas no residentes durante los nueve meses del año, con un incremento interanual de 2,9%.



En igual período, las salidas totalizaron 3.596,9 miles de turistas residentes y acumularon un incremento interanual de 4,4%. Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron el 80,2% de las salidas de turistas residentes en el período analizado, con un crecimiento de 0,8% respecto al mismo período del año anterior.